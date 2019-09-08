Подозреваемого в нападении на Памфилову нашли в лесу в шалаше

В Подмосковье задержали подозреваемого в нападении на председателя Центризбиркома (ЦИК) России Эллу Памфилову. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, им оказался уроженец одной из республик Средней Азии 1983 года рождения. В ближайшее время его доставят в следственные органы. Другие подробности в МВД не привели.

По данным Telegram-канала Baza, уроженец Казахстана в момент задержания спал в шалаше в лесу. Мужчину подозревают в серии краж из других домов в Подмосковье. У него нашли электрошокер и предметы, предположительно украденные из других домов, сообщает издание.

О том, что подозреваемый был обнаружен в лесу недалеко от поселка, где произошло нападение, сообщил и источник "Интерфакса". По его словам, задержанный не стал отпираться и сказал, что пытался забраться в дом Памфиловой в поисках еды.

Подозреваемый назвался Башитом Карабалаевым. Он приехал в Россию несколько лет назад из Казахстана, работал разнорабочим, но после потери документов стал невостребованным на рынке труда, перебивался случайными заработками, попрошайничеством и мелкими кражами. "Жил где придется. Летом ночевал в лесу, зимой - на вокзалах или в теплотрассах", - рассказал собеседник агентства.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила журналистам, что еще до задержания подозреваемого сотрудники ведомства получили "сведения и доказательства, подтверждающие причастность мужчины к совершенному преступлению".

Нападение на Эллу Памфилову, по данным полиции, произошло в ночь на 6 сентября в ее загородном доме в Истре, но известно об этом стало только днем в пятницу. Глава ЦИК объяснила, что не собиралась рассказывать об инциденте и предположила, что МВД распространило информацию о нем из-за того, что Памфилова входит в число высокопоставленных чиновников.

Глава ЦИК рассказала, что ночью всегда просыпается, чтобы впустить в дом кошку, которая ловит мышей на участке. Злоумышленника Памфилова застала возле электрощитка. Нападавший несколько раз ударил ее предметом, похожим на электрошокер. "Я так понимаю, это был электрошокер, поскольку он в меня раз десять-пятнадцать пытался ткнуть его, и он искрил, трещал", - рассказала Памфилова. По ее мнению, шокер попал "не туда", так как она не потеряла сознание, а синяков и царапин после борьбы с нападавшим осталось больше, чем ожогов.

Памфилова призналась, что сначала испугалась, а потом "собралась и стала молотить его изо всех сил", а также пустила в ход стул и "громким голосом" ругалась на злоумышленника. В результате он сбежал.

"Кто и зачем? Может, попугать кто-то хотел, может быть, перепутал, может что-то стащить хотел. Хотя ценностей особых у меня нет, у меня там не картинная галерея, не музей, ничего такого нет", - сказала она. Предположения о том, что нападение было инсценировкой, Памфилова назвала "чушью и глупостью" со стороны тех, кто "любое событие и беду интерпретируют, исходя из собственной совести и извращенности".

Нападавший, по ее словам, был в перчатках и маске, "то есть подготовленный, молодой". "Я поняла, что он молодой, гибкий, достаточно высокий", - описала преступника глава ЦИК в интервью телеканалу "Россия 24".

Памфилова заявила, что, несмотря на нападение, она сама и ЦИК встретят "во всеоружии" единый день голосования 8 сентября. "И знаете, всем, кто сейчас злобствует и сочиняет, наверное, по указочке всякого рода версии непристойные, я бы сказала, циничные, - не дождетесь", - заявила Памфилова.

По факту нападения возбуждено уголовное дело о разбое, Генпрокуратура передала его из полиции в центральный аппарат Следственного комитета. Памфилову по телефону поддержал президент РФ Владимир Путин.