В Лиде торжественно открыли памятник князю Гедиминасу

Открытие памятника произошло 7 сентября во время Дня города. Люди принесли флаги с гербом "Погоня" и развернули большой национальный бело-красно-белый флаг.

На открытии пришли люди с национальными флагами. Милиция никого не трогала. На открытии присутствовало несколько сотен человек. Национальных флагов было больше, чем государственных.

Открытие памятника Гедиминасу в Лиде Foto: Сяржук Гавриленко

Памятник великому князю стоит на площадке у Лидского замка. Постамент памятника облицован гранитом в цвет Лидского замка. На нем надпись – "Гедымін" и герб "Калюмны". Памятник устанавливали на деньги Лидского предприятия "Белтекс оптик".

Памятник сделали по эскизу скульпторов Ольги Нечай и Сергея Оганова, которые выиграли в конкурсе на создание памятника от Лидского райисполкома.

Нечай и Оганов – авторы мемориала в Куропатах, установленного в прошлом году.

Гедиминас - великий князь литовский в 1316-1341 годах, который вдвое увеличил территорию ВКЛ. Во время его правления каменные замки появились в Лиде, Медниках, Крево и Витебске.