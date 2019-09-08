”Все операции по сведению с орбиты и приземлению прошли в штатном режиме”, — говорится в заявлении ”Роскосмоса”.

В твиттере робота Федора появилось такое сообщение:

Статьи по теме:
На МКС с трудом включили робота Федора  (7)
Роскосмос заигрался в пиар с роботом Федором: вместо гордости и восхищения – насмешки и скепсис  (37)


Испытательный запуск ракеты-носителя ”Союз-2.1а” с пилотируемым кораблем ”Союз МС-14”, на борту которого вместо экипажа находились робот Федор и грузы для МКС, состоялся 22 августа с космодрома Байконур.

По плану ”Союз” должен был пристыковаться к МКС через двое суток, однако не смог этого сделать, как сообщалось, из-за проблем с системой сближения и автоматической стыковки ”Курс” на модуле ”Поиск”. Корабль пристыковался к космической станции со второй попытки 27 августа.