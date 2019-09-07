В петербургском штабе Навального задержали 15 человек

Во время обыска в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге задержаны сотрудники и изъяты пустые избирательные бюллетени. В штабе считают, что бланки были подброшены.

Во время обыска в штабе Алексея Навального в Санкт-Петербурге задержаны 15 человек, в том числе пять его сотрудников. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщила замглавы штаба Ольга Гусева изданию "Бумага". По ее словам, у задержанных взяли на экспертизу слюну и отпечатки пальцев. Задержанным вменяют в вину административную статью о самоуправстве.

Позже штаб Навального в Петербурге сообщил, что менеджера Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Екатерину Мартышеву, координатора ярославского штаба Елену Лекиашвили и корреспондента канала "Штаб" Дмитрия Низовцева отпустили из отделения полиции.

Изъяты избирательные бюллетени

Кроме того, по данным Гусевой, полицейские изъяли ранее подброшенные 54 пустые избирательные бюллетеня. Она также указала, что силовики нашли бланки после того как четырежды осмотрели туалет. Следственный комитет (СК) заявил, что в ходе осмотра штаба Навального в Санкт-Петербурге были обнаружены несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах губернатора.

По мнению сотрудников штаба Навального, за обыском стоит врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, а данные действия являлись "четко спланированной операцией с участием сомнительных личностей".

По словам Ольги Гусевой, силовики объяснили свое прибытие вызовом по телефону "02". Кто-то якобы сообщил, что оппозиционеры готовят бюллетени для "вброса" на выборах. "Сейчас всех потихоньку уводят, в штабе было где-то 10-15 человек. Видимо, дальше будут проводить обыск", - отметила активистка. Штаб Навального указал в Twitter, что сотрудники полиции задерживают всех, кто находится в штабе, и везут в отделение полиции.

Проект "Умное голосование"

Команда Алексея Навального предложила своим сторонникам "умное голосование" на выборах 8 сентября в различных регионах. Гражданам, которые зарегистрировались на сайте проекта, будут предложены альтернативные кандидаты вместо выдвиженцев от правящей партии "Единая Россия".

5 сентября полиция провела обыски в московском штабе Навального, а также в офисах ФБК и студии "Навальный Live".