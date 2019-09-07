Иран запустил более мощные центрифуги для обогащения урана

С помощью новых центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше при разрешенных 3,67 процента. В то же время в Тегеране подчеркнули, что готовы к переговорам.

Иран сделал новый шаг к отказу от международной атомной сделки по его атомной программе. Представитель атомного агентства Ирана Бехруз Камальванди сообщил на пресс-конференции в Тегеране в субботу, 7 сентября, о запуске 40 более мощных центрифуг для обогащения урана - 20 центрифуг IR-6 и 20 центрифуг IR-4.

С помощью таких центрифуг Иран получает возможность обогащать уран до 20 процентов и выше. Для производства атомного оружия уровень обогащения должен составлять 90 процентов. Условия атомной сделки позволяют Ирану обогащать уран лишь до 3,67 процентов. Два месяца тому назад Иран уже повысил планку обогащения урана до 4,5 процента.

Атомная сделка также предписывает Ирану пользоваться лишь центрифугами первого поколения IR-1. Тегеран, поэтапно отказываясь от условий сделки, реагирует на односторонний выход США из данного договора в 2018 году и восстановление американских санкций против Ирана.

Давление на европейцев

Своими действиями Тегеран пытается усилить давление на европейских подписантов сделки, чтобы убедить их активнее бороться за сохранение договора. Камальванди на пресс-конференции подчеркнул, что Иран не может придерживаться условий атомной сделки в одностороннем порядке.

В то же время иранский представитель отметил, что предпринимаемые его страной шаги не являются необратимыми, и Тегеран готов к переговорам. Камальванди также обещал и впредь прозрачно информировать Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о своих действиях в ядерной сфере и в той же мере обеспечивать инспекторам МАГАТЭ доступ к его атомным объектам.