Защита заявила о помиловании Зеленским 12 осужденных в Украине россиян

Граждане РФ, помилованные президентом Украины, находятся в пункте сбора лиц для обмена, заявил адвокат Валентин Рыбин. Киев пока не подтвердил информацию о помиловании.

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указы о помиловании 12 россиян, осужденных в Украине.Об этом адвокат Валентин Рыбин, который представляет интересы некоторых из осужденных, сообщил в пятницу, 6 сентября.

По его словам, граждане России "уже доставлены из мест отбытия наказания и находятся в пункте сбора лиц, которые участвуют в обмене" заключенными. Официальный Киев на данный момент не подтвердил информацию о помиловании.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не может комментировать взаимное освобождение удерживаемых лиц с Российской Федерацией, подчеркнув, что граждане Украины, их свобода и здоровье - главная ценность для государства, передает "Интерфакс-Украина".

Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры Москвы и Киева по обмену удерживаемыми лицами близки к завершению. Глава государства допустил "достаточно крупный" обмен.

Суд в Киеве освободил Цемаха - ключевого фигуранта дела MH17

Апелляционный суд Киева 5 сентября освободил из-под стражи бывшего зенитчика из так называемой "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха. Он - важный свидетель по делу о крушении "Боинга" над Донбассом. При этом днем ранее 40 депутатов Европейского парламента обратились с открытым письмом к президенту Украины с просьбой не допустить выдачи России Цемаха. Парламентарии называют его одним из ключевых свидетелей по делу о крушении авиалайнера.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова встречалась с российской коллегой Татьяной Москальковой. Они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В конце августа в российских СМИ стали появляться известия о готовящемся обмене заключенными между Москвой и Киевом, а омбудсмен России посещала украинскую столицу с однодневным визитом.