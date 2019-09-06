В Конгрессе требуют от Трампа санкций из-за протестов в Москве

Президент США Дональд Трамп должен ввести адресные санкции в соответствии с "актом о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемым "актом Магнитского") против отдельных лиц, ответственных "за грубые нарушения прав человека в России" во время недавних акций протеста в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг, 5 сентября, конгрессменом-демократом от штата Нью-Йорк, председателем комитета Палаты представителей по иностранным делам Элиотом Энгелем и старшим республиканцем от штата Техас Майклом Макколом.

"Протестующие были запуганы, избиты и арестованы"

"В последние несколько недель десятки тысяч россиян проводили мирные собрания на улицах Москвы, чтобы выразить свою поддержку свободным и справедливым выборам и демократическим реформам", — отмечается в заявлении.

Многие протестующие "были запуганы, избиты, арестованы или заключены в тюрьму", указывается далее в документе.

"Эти акты агрессии российского правительства" являются вопиющим нарушением обязательств по соблюдению верховенства демократии, взятых на себя Россией в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), подчеркивают законодатели.

"Российский народ устал от тирании"

По мнению Энгеля и Маккола, демонстрации и вызванная ими реакция Кремля служат еще одним доказательством того, что "российский народ устал от тиранических действий" президента РФ Владимира Путина. Как полагают конгрессмены, российский лидер "ни перед чем не остановится и пойдет на крайние меры для подавления любого политического инакомыслия".

Авторы заявления призвали российские власти прекратить акты насилия в отношении мирных демонстрантов, освободить неправомочно задержанных, снять с них обвинения, а также расследовать факты чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов.

В Конгрессе США считают, что оппозиционные силы должны быть вправе выдвигать своих кандидатов на муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге 8 сентября.

Акции протеста

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются с середины июля. Только на двух из них — 27 июля и 3 августа — были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. Затем мэрия Москвы отказывала в согласовании акций на Сахарова 24 и 31 августа. 31 августа на проспекте Сахарова вместо митинга прошло несогласованное шествие по бульварам, в котором, по различным оценкам, участвовали от 750 до нескольких тысяч человек. Полиция на этот раз не вмешивалась в происходящее.

В каких странах действуют аналоги "акта Магнитского"?

"Список Магнитского" был разработан в 2012 году в Вашингтоне. Акт определял круг фигурантов, причастных к гибели в СИЗО юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского и вводил визовые и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. В черный список Вашингтон внес лица, ответственные за внесудебные расправы, пытки и другие грубые нарушения прав человека. Аналоги этой нормы были одобрены в Эстонии в 2016 году, в Канаде и Литве — в 2017-м, а также в Латвии — в 2018-м.

В Великобритании в 2017 году была принята первая часть "акта Магнитского". Она касается заморозки активов тех, кто, по мнению Лондона, причастен к грубым нарушениям прав человека. После отравления весной 2018 года в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон подозревает Россию, "поправка Магнитского" была включена в принятый нижней палатой британского парламента законопроект по борьбе с отмыванием денег.