"Новатэк" объявил о строительстве СПГ-терминала в Арктике

Завод по производству сжиженного природного газа будет построен на Гыданском полуострове. В проекте "Арктик СПГ 2" стоимостью более 19 млрд евро участвуют компании из Франции, Китая и Японии.

Российская газовая компания "Новатэк" объявила о строительстве завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Арктике. Участники проекта "Арктик СПГ 2" "приняли окончательное инвестиционное решение", заявили представители "Новатэка" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в четверг, 5 сентября.

Проект предусматривает разработку месторождения и строительство завода на Гыданском полуострове. Ожидается, что предприятие начнет поставлять газ через Сибирь в Азию с 2023 года. Запуски второй и третьей линий завода запланированы на 2024 и 2026 годы. Его ежегодная суммарная мощность составит 19,8 млн тонн СПГ, говорится в сообщении компании.

Помимо "Новатэка", в "Арктик СПГ 2" участвуют французский нефтегазовый концерн Total, китайские нефте- и газовые компании CNPC и CNOOC, а также консорциум японских Mitsui & Co и JOGMEC. Общая стоимость проекта составляет около 19,3 млрд евро.