В Австралии для кошек введут комендантский час и запретят собираться в квартирах больше двух

Tut.by

Совет австралийского города Маунт Баркер запретил жителям с 2020 года заводить больше двух кошек и выпускать их на улицу в ночные часы. А все потому, что эти животные ведут себя неподобающим образом, пишет Guardian.

В последнее время местные жители неоднократно жаловались на кошек, которые по ночам гуляли по городу и мешали людям спать: мяукали, «испражнялись на чужие лужайки, метили входные двери и дрались в клумбах. Чтобы решить эту проблему, местные власти ввели в городе комендантский час (с восьми вечера до семи утра). Если в это время кошки попадутся на улице, их хозяева выплатят штраф. Статьи по теме: Деревня в Новой Зеландии решила избавиться от котов. За что? "Крестьянин" предлагает ввести обязательную регистрацию домашних животных За теми кошками, которых подозревают в нарушении общественного спокойствия, будет организовано наблюдение. Во дворах будут установлены скрытые камеры, по которым можно будет доказать нарушение. Перед тем, как утвердить правила, их обсуждали с местными жителями. 71% выступили за введение комендантского часа, 68% поддержали ограничение на двух кошек. А еще 73% одобрили создание совета, который бы рассматривал поведение кошек-нарушителей. Создатели закона утверждают, что любят кошек и ссылаются на статистику. Каждый год к австралийским зоозащитникам попадает 10 тысяч бездомных пушистиков.

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