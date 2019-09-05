В интернете нашли базу с телефонами 420 млн пользователей Facebook

В сети обнаружили базу данных с номерами телефонов сотен миллионов пользователей Facebook. Соцсеть ранее признала, что функция поиска друзей по номеру телефона была использована для незаконного сбора информации.

В интернете в открытом доступе обнаружена база данных с телефонными номерами почти 420 млн пользователей Facebook. Список, судя по всему, был составлен благодаря использованию в незаконных целях функции поиска друзей по телефонному номеру, сообщил американский концерн в среду, 4 сентября, добавив при этом, что речь идет о старых данных.

Эти данные, по всей видимости, были собраны еще до того, как в 2018 году Facebook отключил возможность поиска друзей по номеру телефона. В концерне подчеркнули, что нет никаких указаний на то, что аккаунты пользователей были взломаны.

Пока неясно, кто и с какой целью собрал этот банк данных и выложил его в сеть. В нем присутствуют, в частности, 133 млн пользователей Facebook из США, 13 млн - из Великобритании и 50 млн - из Вьетнама. В некоторых случаях имеется информация об имени и поле пользователей.