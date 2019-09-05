Ужасные подробности: у погибшей в Турции юной россиянки изъяли женские органы

Крестная погибшей в Турции 16-летней россиянки рассказала нам, что из тела девушки были изъяты женские органы. По словам женщины, это обнаружили российские врачи. Мать скончавшейся, Татьяна Ланшакова, заподозрила изъятие органов у дочери после того, как на простыне, которой было укрыто ее тело, увидела кровь, пишет "МК-Эстония".

Точная причина смерти 16-летней россиянки, погибшей в июле на отдыхе в Турции, в Алании, станет известна в ближайшие дни. В скором времени семья девушки получит официальные результаты экспертизы, сделанной российскими врачами.

Напомним, 16-летняя жительница Красноярска Софья Ланшакова скончалась 13 июля в частной больнице — предположительно от перитонита. Родители погибшей заподозрили местных врачей в краже внутренних органов.

Страшная версия подтвердилась после того, как погибшая была доставлена на родину. Российские врачи, как сообщила нам крестная Софьи Наталья, провели вскрытие и обнаружили пропажу матки и яичников. Турецкая сторона, которая поначалу отрицала факт изъятия органов, в итоге его признала, но попыталась всячески обелить своих медиков: якобы это было необходимо для проведения исследований и установления точной причины смерти.

Как рассказали «МК» родственники Софьи, медперсонал больницы даже не предупредил родителей девушки о том, что такая процедура вообще практикуется. О подписании согласия на изъятие внутренних органов речи вообще не шло.

Более того, странности турецкого здравоохранения родные Сони ощутили сразу, как попали в руки местных врачей.

"Врач первой клиники, куда Соня приехала своими ногами — абсолютно живой здоровый ребенок - сказал, что у нее подозрение на ротавирус, - рассказала крестная погибшей Наталья, - Однако вместо того, чтобы отпаивать ее жидкостью, как и положено при таких заболеваниях, они положили ей на живот горячую грелку и поставили какие-то капельницы. Родители не подкованы в медицине, поэтому не заподозрили ничего дурного, они верили врачам. Но ей становилось только хуже. Врач заявил, что у Сони подозрение на аппендицит. Но в этой клинике не проводятся операции, и они вызвали машину из другой больницы".

Во второй клинике диагноз не подтвердился. Правда, и первичное подозрение на ротавирус тоже отпало. Девушку начали лечить от отравления. Но тоже более чем странными методами. Вместо того, чтобы сделать стандартное в таких ситуациях промывание желудка и дать энтеросорбенты, Софью вновь подключили к капельницам и категорически не давали пить.

"В 15-00 она поступила во вторую больницу, а в 21-00 умерла, - говорит Наталья, - За несколько часов до смерти Соне сделали УЗИ и МРТ. Если у нее были какие-то проблемы с маткой и яичниками, почему об этом не сказали родителям и продолжали «лечить» от отравления?"

Никаких документов и справок после смерти дочери Татьяне и Вячеславу Ланшаковым сотрудники турецкой клиники не дали. Единственное, что врачи сказали - «кровь хорошая». Правда, после того, как к делу подключились российские медики и следственные органы, турецкая сторона пересмотрела результаты анализов и заявила, что кровь у девушки была «плохой».