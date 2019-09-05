Палата общин британского парламента заблокировала "жесткий Брекзит"

В поддержку нового закона высказались 327 депутата, против - 299. Документ призван воспрепятствовать жесткому "Брекзиту" 31 октября. Премьер Джонсон в ответ поставил на голосование вопрос о досрочных выборах 15 октября.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером 4 сентября поставил на голосование Палаты общин вопрос о досрочных выборах 15 октября 2019 года. До этого нижняя палата британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, призванный не допустить жесткий "Брекзит" 31 октября без одобрения законодателей. За проголосовали 327 депутатов, против - 299. Документ теперь должен поступить на рассмотрение в Палату лордов.

"Сегодня - последний шанс предотвратить сценарий с отсутствием сделки, и мы должны воспользоваться им", - заявил во время дебатов Кейр Стармер, пресс-секретарь Лейбористской партии по вопросам выхода Великобритании из состава ЕС.

В чем суть законопроекта?

Документ, одобренный 4 сентября парламентариями, в частности, предполагает, что британское правительство должно постараться достичь нового соглашения с Евросоюзом на заседании Евросовета 18 октября. Кроме того, оно имеет право до 19 октября направить запрос парламенту о возможности выйти из ЕС без сделки. Данный пункт предполагает, что жесткий "Брекзит" возможен будет лишь с одобрения законодателей.

Если ни одно из этих условий не будет выполнено, то премьер должен потребовать от Брюсселя продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года.

Великобританию ждут досрочные выборы?

Ранее Джонсон утверждал, что пока не планирует объявлять внеочередные всеобщие выборы, несмотря на имеющиеся противоречия с депутатами британского парламента. "Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ", - заверял он.

Однако 4 сентября Джонсон потребовал от лидера Лейбористской партии Джереми Корбина согласиться на проведение 15 октября досрочных всеобщих выборов. При этом он назвал законодательную инициативу парламентариев по переносу сроков "Брекзита" планом, "предполагающим сдачу в плен" Брюсселю.

Палата общин "не оставила других возможностей, кроме как позволить общественности решить", кто будет премьером, заявил Джонсон. Лидер Лейбористкой партии Джереми Корбин, в свою очередь, парировал, что "с нетерпением ждет выборов, потому что хочет сместить это правительство".

При этом Корбин добавил, что формально ожидает, пока законопроект не получит окончательное одобрение в Палате лордов, после этого он готов поддержать в парламенте досрочное голосование.