Кабмин Украины дал добро на увольнение Кличко

Кабинет министров Украины одобрил представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в кулуарах правительства во время заседания Кабмина.

"Это решение принято... Единственное было объяснение - в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно", - сказал он.

Также, по словам Гончаренко, была уволена Ульяна Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения и принят ряд других кадровых вопросов.

По словам нардепа Лещенко, теперь окончательное решение за президентом Владимиром Зеленским.

Как сообщал УНИАН, 24 июля руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан направил министру Кабинета министров Александру Саенко письмо с просьбой о представлении на увольнение Кличко с должности председателя КГГА.

"Согласно закону "О местных государственных администрациях", руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра на срок полномочий президента", - отметил заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка.

Он напомнил, что Кличко был назначен на должность председателя Киевской горгосадминистрации тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в июне 2014 года. "Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации", - подчеркнул Рябошапка.

Кличко считает антиконституционными действия по лишению его полномочий председателя КГГА. Он подготовил обращение в Конституционный суд относительно совмещения должностей мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.