Борис Джонсон против парламента: битва за "брексит" началась

Во вторник парламент Британии вернулся с каникул - и в британской политике развернулась битва, какой не было в новейшей истории страны. Парламент сделал первый важный шаг к тому, чтобы запретить премьеру "жесткий брексит".

Поздно вечером во вторник Палата общин большинством голосов - 328 против 301 - приняла решение отобрать у правительства право определять повестку парламента.

Это открывает путь для принятия закона, исключающего резкий разрыв связей с ЕС. Рассматривать его парламентарии будут в среду.

Борис Джонсон сразу после голосования заявил, что если депутаты проголосуют за отсрочку, он внесет предложение о внеочередных выборах.

В истории Британии было много политических кризисов, но еще не бывало так, чтобы сошлось столько всего сразу: страна должна, но не может принять судьбоносное решение; парламент собирается отобрать у правительства право на это решение и для этого заседать хоть ночами, хоть в выходные.

Премьер-министр при этом фактически не имеет большинства в парламенте, правящая партия расколота на воюющие фракции, три суда рассматривают иски о законности приостановки работы парламента, и вдобавок на заднем плане маячит перспектива референдума о независимости Шотландии и новых столкновений в Северной Ирландии.

Выход Британии из Европейского союза назначен на 31 октября.

Если в этой битве победит парламентское большинство - "брексит", скорее всего, будет отложен, и Британия проведет внеочередные выборы и, не исключено, новый референдум о членстве в Евросоюзе.

Если победит Борис Джонсон - скорее всего, Британия 31 октября "выпадет" из Евросоюза.

Воинственный парламент



Премьер-министр, евроскептик Борис Джонсон, намерен 31 октября при любых обстоятельствах вывести Британию из ЕС, даже если для этого придется резко разорвать связи с союзом. Премьер заверяет, что хочет все же договориться о мягком разводе с Евросоюзом, но его позиция и позиция лидеров ЕС заставляют оппонентов Джонсона считать, что он ведет страну именно к "жесткому брекситу".

Парламент намерен в течение этой недели принять закон, прямо запрещающий премьеру это делать. Именно для этого для начала Палата общин отобрала у правительства право определять повестку - что само по себе довольно редкое событие.

В проекте закона, внесенном группой депутатов от разных фракций, говорится, что премьер будет обязан попросить ЕС об отсрочке "брексита" на три месяца, до 31 января 2020 года, если до саммита ЕС в середине октября сторонам не удастся договориться об условиях выхода.

Если же ЕС предложит другую дату, то, согласно проекту, премьер обязан будет с ней согласиться - если парламент не решит иначе.

При этом, поскольку Борис Джонсон решил приостановить работу парламента со следующей недели до середины октября, времени у членов Палаты общин и Палаты лордов очень мало - и они говорят, что готовы будут заседать и ночью, и в выходные.

В последние 80 лет парламент Британии заседал в выходные три раза: в связи с началом Второй мировой войны, из-за Суэцкого кризиса 1950-х и из-за войны из-за Фолклендских (Мальвинских) островов.

Мятежники-тори



Ключевую роль в планах парламента играет то, что у премьер-министра фактически нет большинства в парламенте, поскольку довольно большая группа во фракции тори - от 20 до 40 человек - намерена голосовать против него и "жесткого брексита".

Премьер пригрозил исключить мятежников из фракции и лишить их возможности в следующий раз баллотироваться в депутаты.

Но лидеров "бунта против Джонсона" это не напугало.

"Я думаю, у нас есть нужное количество голосов. Многие коллеги разъярены некоторыми действиями, предпринятыми в последнюю неделю или около того, и я думаю, среди консерваторов есть группа людей, у которых очень сильно ощущение, что сейчас нужно поставить национальные интересы выше любых угроз нам лично и нашим карьерам", - сказал утром во вторник в радиоинтервью Би-би-си один из лидеров "мятежников" Филип Хэммонд, в предыдущем правительстве занимавший ключевой пост министра финансов.

Тон и выражения, в которых обычно предельно сдержанный Хэммонд ответил на угрозы правительства, в какой-то мере показывают накал вражды между фракциями в правящей партии.

"Это - моя партия! Я - член этой партии 45 лет! Я намерен защищать мою партию от тех, кто недавно в нее внедрился и пытается из широкого объединения людей с разными взглядами превратить ее в узкую фракцию. Люди, которые сейчас заправляют делами в этом правительстве, которые, вероятно, даже не являются членами Консервативной партии, которым нет дела до будущего Консервативной партии - я намерен защищать мою партию от них!" - заявил Хэммонд.

А вслед за этим депутат-тори Филип Ли переметнулся к либеральным демократам - по его словам, в знак протеста против того, каким "разрушительным образом" правительство добивается выхода из ЕС, "ставя под угрозу человеческие жизни". Поскольку у правительственной коалиции был перевес всего в один голос, выход Ли из консервативной фракции означает, что кабинет Джонсона перестал быть правительством большинства.

Угроза выборами



Сразу после голосования во вторник вечером Борис Джонсон заявил, что немедленно вносит проект решения о внеочередных выборах.

"Если парламент проголосует за этот закон (об отсрочке выхода из ЕС), то решить, кто поедет 17 октября на саммит ЕС просить об этом, должен народ", - заявил решительный брекситер Джонсон, который несколько раз за последние два дня заявил, что ни при каких обстоятельствах не будет просить ЕС об отсрочке.

Правительство предлагает провести внеочередные выборы 14 октября, за три дня до решающего саммита ЕС и за две с половиной недели до окончания отсрочки "брексита".

Но для того чтобы объявить внеочередные выборы, нужны две трети голосов в Палате общин.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин уже ответил Джонсону, что он с соратниками намерен сначала принять закон-приказание премьеру относительно отсрочки "брексита", а уже затем, если захочет премьер, обсудить вопрос о выборах.

Одна из причин этого - и это проявление жесточайшего кризиса доверия в британской политике - в том, что депутаты опасаются, что премьер не сдержит слово и позже, когда парламент уже будет распущен, своей властью перенесет выборы на какую-то дату уже после 31 октября, сделав тем самым "жесткий брексит" неотвратимым.

Теоретически премьер может потребовать провести голосование о доверии правительству, и тогда для отставки и новых выборов нужна будет только половина голосов Палаты общин. Но такова парадоксальность и даже анекдотичность положения, в котором оказался премьер, что он сейчас не может быть уверенным даже в том, что парламент отправит его в отставку - в удобный ему, а не парламенту, момент.

Удар в обход - через суды



Схватка между парламентом и правительством на этой неделе разворачивается и на другом фронте - в трех судах, где будут рассмотрены иски о законности решения Джонсона приостановить работу парламента до середины октября.

Во вторник такой иск начал рассматривать Сессионный суд - высший гражданский суд - Шотландии в Эдинбурге. Истцы - 75 депутатов Палаты общин и Палаты лордов. Решение ожидается в среду.

В четверг такой же иск рассмотрит Высокий суд в Лондоне, и среди истцов - бывший премьер-министр, консерватор Джон Мейджор. И еще один аналогичный иск рассмотрит на неделе суд в Белфасте.

Это очень необычное и спорное предприятие - оспаривать пророгацию, то есть приостановку работы парламента.

Дело в том, что формально пророгация - это решение королевы, а монарх в Британии в принципе неподсуден.

Но истцы говорят, что они оспаривают не решение королевы, а мотивы премьер-министра, по которым он попросил об этом решении.

Борис Джонсон говорит, что попросил о перерыве, чтобы подготовить новую программу правительства, и это обычная процедура. Но истцы утверждают, что премьер сделал это, чтобы лишить парламент возможности контролировать действия правительства в отношении "брексита", и это незаконно.

Как и когда могут быть исполнены решения по этим трем искам, даже если судьи признают правоту истцов, пока непонятно.