Около 200 человек эвакуировали из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за угрозы взрыва
NEWSru.com
04.сентября 2019 08:28
aA
Rusijos policija
Foto: Itar-Tass / Scanpix
Примерно 200 человек эвакуированы из здания Павелецкого вокзала в Москве из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный сообщил в полицию о минировании Павелецкого вокзала. На место прибыли экстренные службы, в том числе кинологи с собаками. Ведется проверка информации об угрозе взрыва. В целях обеспечения безопасности эвакуированы порядка 200 человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вокзал сейчас работает только на выход.