Самолет Royal Flight был пустой, а пассажиры, вылетающие рейсом "Аэрофлота" в Пекин были немедленно эвакуированы: для этого к борту был оперативно подан трап, все находящиеся в самолете были доставлены обратно в здание аэропорта. Пассажиры вылетят другим рейсом. Во время инцидента никто не пострадал.

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Повреждения обеих машин оказались минимальны - они коснулись крыльями по касательной. Их уже осмотрели техники аэропорта.

Глава дирекции по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова подчеркнула. что "самолеты не столкнулись, а зацепились закрылками".