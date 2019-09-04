ФОТО, ВИДЕО: в "Шереметьево" на ВПП столкнулись два самолета - они скрестили крылья, не поделив полосу

Как сообщил представитель экстренных служб, ЧП произошло во время движения лайнера авиакомпаний Royal Flight, когда его буксировал на малой скорости аэродромный тягач. Проходя мимо самолета компании "Аэрофлот", который с пассажирами на борту стоял на точке запуска и готовился к вылету в Пекин, самолет задел крылом лайнер "Аэрофлота", сообщает ТАСС.

Самолет Royal Flight был пустой, а пассажиры, вылетающие рейсом "Аэрофлота" в Пекин были немедленно эвакуированы: для этого к борту был оперативно подан трап, все находящиеся в самолете были доставлены обратно в здание аэропорта. Пассажиры вылетят другим рейсом. Во время инцидента никто не пострадал.

Повреждения обеих машин оказались минимальны - они коснулись крыльями по касательной. Их уже осмотрели техники аэропорта.

Глава дирекции по связям с общественностью аэропорта "Шереметьево" Анна Захаренкова подчеркнула. что "самолеты не столкнулись, а зацепились закрылками".

В Шереметьево столкнулись два самолета. Пустой борт Royal Flight и «Аэрофлот», летевший в Пекин, не поделили полосу и столкнулись крыльями.

Пострадавших нет, всех пассажиров уже эвакуировали. pic.twitter.com/f7rYcnl1m1

— People in aviation (@people_aviation) September 3, 2019