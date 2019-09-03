Борис Джонсон: я не буду просить об отсрочке Brexit

Премьер Британии Борис Джонсон заявил в понедельник, что ни при каких условиях не будет просить Евросоюз об отсрочке Brexit. Парламент намерен в ближайшие дни принять закон, принуждающий Джонсона просить об отсрочке.

"Я ни при каких условиях не буду просить Евросоюз об отсрочке. Мы выйдем из ЕС 31 октября во что бы то ни стало", — заявил Джонсон в телеобращении в понедельник вечером после экстренного совещания правительства.

Джонсон призвал парламент не вставлять ему палки в колеса. Он заявил, что его жесткая позиция поможет добиться от ЕС договора, который удовлетворит Лондон, в том числе и парламент.

До анонсированного выступления премьера многие ожидали, что премьер объявит внеочередные выборы, которые еще больше осложнили бы ситуацию. Однако Борис Джонсон заявил, что он не хочет объявлять внеочередных выборов.

Палата общин возвращается с каникул во вторник 3 октября, и депутаты-оппоненты Джонсона планируют в ближайшие дни принять закон, обязывающий его просить Евросоюз перенести выход из ЕС — предположительно до 31 января.

"Я не думаю, что они это сделают. Я очень надеюсь, что они на это не пойдут. Но если они это сделают — они просто буквально подрубят ноги Британии на переговорах с ЕС и сделают всякие дальнейшие переговоры невозможными", — сказал Джонсон.

Официальная позиция Джонсона заключается в том, чтобы добиться от Евросоюза новой редакции проекта соглашения о выходе Британии — проекта, который большинство депутатов, в том числе и сам Джонсон, трижды отклонили этой весной.

Если ЕС не согласится, то новый премьер угрожает вывести Британию без соглашения — и это будет серьезным шоком для экономики обеих сторон.

По убеждению Джонсона, угроза "жесткого Brexit" — наилучший способ добиться уступок от Евросоюза.

При этом, по мысли Джонсона, пока лидеры Евросоюза надеются, что Палата общин торпедирует планы "жесткого Brexit", и потому не видят причин уступать,

Представители ЕС, однако, уже не раз заявляли, что правительство Джонсона просто до сих пор не предложило никаких устраивающих Евросоюз альтернатив главному камню преткновения в соглашении — "ирландскому бэкстопу", то есть гарантиям отсутствия таможенного контроля на границе между Ирландской Республикой и Северной Ирландией.

Борис Джонсон обещает вывести Британию из ЕС в срок, 31 октября, даже если для этого придется резко разорвать связи с ЕС. Однако большинство депутатов парламента — против такого "жесткого Brexit".

За три месяца отсрочки, как предполагают оппозиционеры, Британия проведет внеочередные выборы, которые станут своего рода вторым референдумом о "Brexit".

Возможные итоги этих выборов сейчас непредсказуемы.