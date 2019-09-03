В Москве задержали оппозиционных политических деятелей

В Москве задержаны Илья Азар, Любовь Соболь и Николай Ляскин. Об этом сообщает "Настоящее время".

Полицейские задержали журналиста "Новой газеты", муниципального депутата Илью Азара, сообщил он в своем телеграм-канале:

"Уложил ребенка спать, вышел покурить на балкон, с лестничной клетки вышли три полицейских и заявили, что я задержан по 20.2. Прямо в домашней одежде и тапках повели в машину. То, что дома остался один ребенок, которому нет и двух лет, их не волнует".

Жена Азара: я пришла, квартира была открыта, ребёнок спал.

Да охренеть. Ну это ж просто близко к "оставлению в опасности" из УК. Ну а по-человечески: свинский и негодяйский поступок. pic.twitter.com/ymGGzKSuy3 — Alexey Navalny (@navalny) September 2, 2019



Позже Азар написал, что его привезли в отдел полиции "Красносельский", где оставляют до утра.

О возбуждении административного дела из-за проведения в Москве несогласованной акции в минувшую субботу, 31 августа, стало известно за несколько часов до задержания Азара.

Стало также известно о задержании незарегистрированного кандидата на выборы в Мосгордуму и юриста ФБК Любови Соболь. Об этом написала в твиттере глава предвыборного штаба Соболь Ольга Чезаре.

"Любовь Соболь везут в ОВД города Троицка. Снова. На связь она не выходила больше часа", – написала Чезаре.

Еще один задержанный – оппозиционер Николай Ляскин.

Силой запихнули в автозак.В автозаке очень рьяные сотрудники силой и с помощью кулаков пытались отнять телефон.

В итоге Машина с вещами осталась на дороге, а меня привезли в ОВД Мещанское. Пока не говорят что предъявляют. — Николай Ляскин (@nlyaskin) September 2, 2019

"Прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно"





"Мы видели сейчас, что задержали Илью Азара, и поэтому тут не надо исходить из того, что раз на этом митинге ничего не было, значит, теперь, как принято считать, оттепель и будет все хорошо. Нет, прямо сейчас могут арестовать и задержать кого угодно", – считает автор телеграм-канала "Сталингулаг" Александр Горбунов.

