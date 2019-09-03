Пожар на судне у берегов Калифорнии: погибли не менее восьми человек

Восемь человек погибли в результате предрассветного пожара на судне у острова в Южной Калифорнии. Судьба еще 26 человек неизвестна, и не исключается, что трагическая судьба постигла многих из них. Об этом сообщил местный шериф.

Пожар на борту 23-метрового судна для дайвинга Conception начался примерно в 03:15 по местному времени, когда он находился на якоре у берегов острова Санта-Круз, сообщила Береговая охрана США.

Пассажиры спали в нижних каютах, в то время как пять членов экипажа, которые находились на палубе, покинули судно.

Береговая охрана исследовала берег острова в поисках возможных других выживших, но никого не нашла.

"Не в такой День труда нам хотелось бы проснуться. Это очень трагическое событие", – заявила капитан Береговой охраны Моника Рочестер на пресс-конференции.

"Мы будем продолжать поиски всю ночь до утра, но я думаю, нам всем нужно готовиться к наихудшему исходу", – сообщила она.

Всего было найдено восемь тел, в том числе четырех погибших спасатели нашли на дне океана рядом с затонувшим судном, которое лежит вверх дном на глубине около 20 метров, сообщил шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.

"Пожар – это беда для любого корабля", – сказал Браун. По его словам, если судно находится далеко от берега, люди на борту спят, а потом возникает пожар, который распространяется очень быстро, то "нельзя придумать худшей ситуации".

Судно Conception, которое было спущено на воду в 1981 году, отправилось к калифорнийским островам Чаннел в субботу утром. На борту корабля находилось 39 человек. Учитывая пять выживших и восемь найденных тел, спасатели ищут оставшихся 26 человек, которые находились на судне, сказал Браун.

Сенатор от Калифорнии демократ Дайан Файнстайн призвала провести расследование инцидента.

"Невозможно представить, что при всех наших правилах безопасности пожар на судне может привести к такой гибели людей, свидетелями которой мы стали сегодня утром, – заявила она. – Нам нужно в точности понять, какое обучение прошли члены экипажа, и если они не спали и находились на палубе, то почему они не могли поднять тревогу или помочь пассажирам спастись".

Судно для дайвинга было зафрахтовано экскурсионной компанией Worldwide Diving Adventures из Санта-Барбары, штат Калифорния.