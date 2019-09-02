Дальнобойщика из Беларуси оштрафовали в Германии на 32 тысячи евро

Белорусского водителя литовской фуры, остановленной на территории немецкой земли Гессен, оштрафовали на неожиданно крупную сумму. Об этом сообщает издание belmir.by со ссылкой на местную полиция.

Служба транспортного контроля заметила недалеко от коммуны Кирххайм грузовик, тент полуприцепа которого имел неровности. Из-за явно недостаточной фиксации груза фура была остановлена и проверена.

Когда водитель — 28-летний белорус — откинул полотно, подозрения подтвердились. Коробки упали с поддонов и валялись на полу. С помощью имевшихся, но не примененных ранее стяжных ремней, водитель быстро устранил данный огрех.

Однако этим дело не ограничилось. В ходе проверки были проанализированы транспортные и грузовые документы, а также считаны цифровые данные с карты тахографа водителя.

В отличие от документов, карта показала многочисленные случаи нарушений — несоблюдения режима труда и отдыха. Нередко водитель непрерывно находился за рулем по 16 и более часов.

Когда с помощью полицейского компьютера рассчитали полную сумму штрафа, были удивлены даже сами сотрудники транспортного контроля. Она превысила 32 тысячи евро. При этом штраф для компании-перевозчика может оказаться еще крупнее.

Отдохнув положенное время, водитель смог продолжить свой путь. Полиция направила оформленные документы в Федеральное ведомство грузоперевозок, которое будет взыскивать начисленную сумму.