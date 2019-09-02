Вице-премьер РФ связал аварию под Северодвинском с испытанием принципиально новой техники

Авария на полигоне под Северодвинском в Архангельской области связана с разработкой новых образцов техники, сказал в интервью газете "Ведомости" вице-премьер Юрий Борисов, ответственный за развитие оборонной промышленности.

"Это трагедия, очень жаль тех специалистов, которые, к несчастью, погибли. Такие случаи при создании принципиально новых образцов техники, к сожалению, случаются, никто не может исключить такие риски", - сказал вице-премьер. Более подробно комментировать произошедшее Борисов отказался, сославшись на то, что "исчерпывающий комментарий уже дал Верховный главнокомандующий", то есть президент РФ Владимир Путин.

Также вице-премьер отметил, что угрозы здоровью врачей, работавших с пострадавшими от взрыва нет. "Это исключено", - сказал чиновник.

8 августа на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв некой секретной разработки. 10 августа "Росатом" сообщил, что жертвами инцидента стали пять сотрудников госкорпорации, еще трое были госпитализированы. Также погибли двое военнослужащих, а еще трое получили ранения. Согласно информации Минобороны РФ, никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме.

Сначала военные говорили, что взорвался обычный жидкостный ракетный двигатель. После заявления местных властей о всплеске радиации и новостей о том, что пострадавших от взрыва доставили в больницу, занимающуюся радиационными травмами, позиция изменилась. Минобороны и "Росатом" стали говорить, что в двигателе находился генератор на радиоизотопах (РИТЭГ - другими словами, "ядерная батарейка").

Через несколько дней президент США Дональд Трамп в своем микроблоге Twitter прямо указал, что взорвалась ракета "Буревестник" - один из образцов российского чудо-оружия, которое презентовал весной 2018 года президент РФ Владимир Путин. Он говорил, что ракета, использующая новые ядерные разработки, имеет "неограниченный радиус действия". Из этого эксперты сделали вывод, что двигатель ракеты содержит малогабаритный ядерный реактор. "Ядерной батарейки" недостаточно для того, чтобы обеспечить ракете "неограниченный радиус" - если предположить, что под "неограниченным" понимается способность ракеты находиться в воздухе дни или недели.

Позже выяснилось, что Россия отключила от Международной системы контроля за ядерными испытаниями находящиеся на ее территории радионуклидные станции - именно эти станции, по данным чиновников Международной системы, могли зафиксировать состав изотопов, содержащихся в облаке выброса. По составу можно было бы определить, в частности, использовался ли в разработке ядерный реактор.

26 августа изотопный состав выброса опубликовал Росгидромет. По данным службы, в облаке присутствовали короткоживущие (то есть быстро распадающиеся) радиоактивные изотопы стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140. Это свидетельствует о том, что аварии предшествовала цепная реакция деления, а значит в ней почти наверняка участвовал ядерный реактор. Данные Росгидромета вполне вписываются в версию взрыва ракеты с ядерным двигателем типа "Буревестник".

Врач областной больницы, куда после инцидента привезли троих раненых, рассказал, что двое пострадавших в результате взрыва скончались не от травм, а от последствий острой лучевой болезни, их травмы были тяжелыми, но не представляли угрозы для жизни. Он повторил рассказы других медиков больницы о том, что при осмотре раненых никакие средства защиты не применялись, и никаких прямых предупреждений о том, что пациенты заражены радиацией, не поступало. По официальной версии областного Минздрава, цезий-137, который нашли в организме одного из врачей, "с определенной долей вероятности" попал туда через пищу.