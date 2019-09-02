На МКС с трудом включили робота Федора

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота Федора (Skybot F-850), прибывшего на днях на Международную космическую станцию (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры Овчинина со специалистами Центра управления полетами (ЦУП).

Перед включением робота, размещенного в модуле "Поиск", космонавт Александр Скворцов, находившийся в модуле "Звезда", облачился в специальный экзоскелет для удаленного управления роботом, а Овчинин попытался включить Федора, но тот не реагировал на нажатия кнопки включения, и Овчинин предложил воспользоваться молотком.

"Может, по ней [кнопке включения на плече] молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь – никакого эффекта", – сказал Овчинин.

В Центре управления полетами космонавтам порекомендовали поменять Федору аккумуляторы, но робот в итоге включился и так.

"Я включил его. Раз десять-пятнадцать включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то", – сказал Овчинин. Скворцов же сообщил, что видит Овчинина глазами Федора, а затем смог пошевелить пальцами робота. "О, Федор тут пальцами шевелит", – подтвердил Овчинин.

Позднее ироничный комментарий по поводу сложностей с включением появился в микроблоге самого Федора. Также робот сообщил о начале тренировок.

Сегодня космонавт Алексей Николаевич Овчинин при запуске моей операционной системы предложил использовать молоток и гаечный ключ. Пришлось произвести автозапуск во избежание возникновения дальнейший проблем в диалоге с Алексеем Николаевичем. pic.twitter.com/6eeSHMefFb — FEDOR (@FEDOR37516789) 30 серпня 2019 р.

Начали тренировки. При выполнении космонавтом технологических операций я помогал ему в выборе необходимого инструмента. Потом в режиме копирования успешно собрал электросоединители, имитируя ремонт кабелей на внешнем борту станции. Сейчас мирно беседую с Алексеем Николаевичем pic.twitter.com/WVPyahuHTh — FEDOR (@FEDOR37516789) 30 серпня 2019 р.



Напомним, путь робота Федора на МКС оказался тернистым. Корабль "Союз МС-14" с роботом на борту был запущен на орбиту 22 августа, но намеченная на 24 августа стыковка корабля с МКС не состоялась из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС. В итоге экипаж станции провел операцию по перестыковке корабля "Союз МС-13" со служебного модуля "Звезда" на малый исследовательский модуль "Поиск", после чего корабль с Федором занял освободившееся место. Вернуться на Землю Федор должен 7 сентября.

О существовании человекоподобного робота, разработанного Фондом перспективных исследований, стало известно в начале октября 2016 года. Тогда занимавший пост вице-премьера Дмитрий Рогозин опубликовал видео, демонстрирующее некоторые возможности робота, и сообщил, что поручил адаптировать робота для участия в экспедиции перспективного пилотируемого космического корабля.

14 октября 2016 года с Федором в рамках Международного православного студенческого форума встретился патриарх Кирилл. Сообщалось, что робот и глава РПЦ молча смотрели друг на друга, после чего Федор "неожиданно воздел руки вверх, к небесам, а затем протянул главе церкви раскрытую металлическую ладонь". Патриарх, не ожидавший такого, машинально потянулся ответить, но спохватился и опустил ладони на посох.

В феврале 2019 года сообщалось, что зарубежные компании отказались поставлять комплектующие для робота Федора после того, как публике продемонстрировали умение робота стрелять из пистолетов.