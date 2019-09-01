В Швеции хотят ввести новый налог из-за угрозы от России

По словам министра финансов Андерссон, с 2022 года в Швеции может возрасти налоговая нагрузка на банки. Полученные средства, как ожидается, пойдут на финансирование оборонной сферы.

Правительство Швеции планирует ввести новый налог в целях повышения расходов на оборону на фоне роста угрозы со стороны России. Об этом в субботу, 31 августа, на совместной пресс-конференции сообщили глава оборонного ведомства страны Петер Хультквист и министр финансов Магдалена Андерссон.

Дополнительное финансовое бремя будет возложено на банковский сектор. "Прибыль четырех крупных банков - Handelsbanken, Nordea, Swedbank и SEB - в прошлом году составила 112 млрд шведских крон (10 млрд евро), что на три миллиарда (277 млн евро) выше, чем в 2017 году", - заявил Хультквист, добавив, что профильные органы должны удостовериться, что эти средства пойдут на целевые нужды.

"Есть возможность сделать налоговую нагрузку на банки более существенной, чем она представляется сегодня", - в свою очередь подчеркнула Андерссон.

Как уточняет газета Aftonbladet, Андерсон выразила уверенность, что уже в 2022 году за этот счет удастся изыскать 5 млрд крон (462 млн евро). При этом в деталях механизм функционирования нового сбора министр пока не описала.

Прибавка финансирования для обороны

В свою очередь издание Expressen отмечает, что оборонная сфера страны с 2022 по 2025 годы должна получить ежегодную прибавку финансирования в том же размере. О наращивании расходов на военные нужды 30 августа договорились Партия центра и "Либералы".

Ранее об этом же говорил и министр обороны страны Хультквист. Приводя аргументы в пользу увеличения оборонного бюджета, он сослался на рост внешних угроз, приведя, в частности, в пример агрессию России против Грузии и аннексию Москвой украинского Крыма, пишет Expressen.

В начале июля власти Швеции усилили противовоздушную оборону на острове Готланд в Балтийском море. Там была размещена новая противоракетная система "земля-воздух". Комплекс ПВО разработан компанией Saab, он заменит размещенные ранее мобильные зенитные системы.

Готланд - в 330 км от Калининграда

Остров Готланд находится примерно в 330 км от Калининграда, где располагается штаб Балтийского флота ВМФ РФ. В последние годы в регионе неоднократно возникали ситуации, когда самолеты НАТО сопровождали российские военные самолеты над Балтикой и наоборот.

Наблюдались и более опасные ситуации, когда самолеты РФ пролетали вблизи американских кораблей. Швеция, не являющаяся членом НАТО, в последнее время неоднократно заявляла о нарушении своего воздушного пространства российскими военными самолетами и других инцидентах в балтийском регионе с участием РФ.