В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1

В Беслане проходят трехдневные траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине захвата заложников в местной школе. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только 4 сентября.

В Северной Осетии в воскресенье, 1 сентября, началась трехдневная вахта памяти - траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине захвата заложников в школе №1 города Беслана. В самом Беслане мероприятия пройдут и в школе, в частности в разрушенном спортзале, где возле фотографий погибших будут зажжены свечи, и на мемориальном кладбище "Город ангелов". Городские такси, по данным местных властей, будут бесплатно доставлять желающих к школе и кладбищу.

"Жители и гости Северной Осетии возложат цветы и венки, а вечером в память о погибших зажгут свечи. Также в стенах разрушенного спортзала совершится заупокойная литургия. В этот же день в районном доме культуры предполагается провести пресс-конференцию "Матерей Беслана". На второй день там же состоится реквием по погибшим", - говорится в сообщении правительства региона. Занятия в школах Северной Осетии начнутся только 4 сентября.

1 сентября 2004 года в школе №1 Беслана террористы захватили в заложники более 1200 человек - школьников, их родителей и сотрудников школы - и удерживали их в школьном здании два дня. 3 сентября в помещении школы произошел взрыв, после которого силовики начали штурм. В результате теракта и штурма погибли 334 человека, в том числе 186 детей.