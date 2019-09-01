Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну

Германия не забудет о своей ответственности за преступления Второй мировой войны. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в польском городе Велюнь в ходе памятных мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине нападения на республику фашистской Германией.

«Я кланяюсь жертвам нападения на Велюнь. Я преклоняюсь перед польскими жертвами немецкой тирании. И я прошу прощения», — сказал Штайнмайер на немецком и польском языках, передает Польское телевидение.

Президент ФРГ отметил, что именно в Велюни 1 сентября 1939 года начался «ад» из-за немецких преступлений, ненависти и насилия. Он добавил, что бомбардировка Велюни была террористической атакой немецких ВВС.

«Это была волна ненависти и разрушений. Она должна была уничтожить Польшу и европейскую культуру, чтобы освободить место для сумасшедших видений человека, который хотел доминировать над всем континентом», — заключил Штайнмайер.

В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны. На памятные мероприятия не пригласили Россию, сославшись на ее незаинтересованность в сохранении «духа исторической правды». При этом приглашения получили представители Евросоюза, НАТО и «Восточного партнерства», куда входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Зимой 2019 года МИД Польши выступил с инициативой пригласить на годовщину Путина, однако затем Варшава отказалась от этой идеи. Решение польских властей российский МИД воспринял «с недоумением».