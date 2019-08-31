Члены ОНК Москвы не нашли украинского режиссера Олега Сенцова ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово"

Украинского режиссера Олега Сенцова нет ни в московском СИЗО "Бутырка", ни в "Лефортово", передает ТАСС со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы.

"Наблюдатели посетили Бутырский изолятор, в том числе проверили спецблок, и не обнаружили там Сенцова. Ранее при посещении СИЗО "Лефортово" администрация этого изолятора им сказала, что его там нет. Таким образом его местонахождение остается неизвестным", - сказали в ОНК. Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал агентству, что осужденный Олег Сенцов доставлен в Москву для обмена с украинской стороной.

28 августа пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что освобождение из-под стражи главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского связано с подготовкой обмена между Россией и Украиной, который планируется провести по формуле "35 на 35". Как заявил ранее президент Украины Владимир Зеленский, Киев готов обменять освобожденного в среду из СИЗО Вышинского на украинца Олега Сенцова. Новоизбранный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в пятницу ночью сообщил, что между Украиной и Россией начался обмен пленными. Позже эту информацию опроверг источник в СБУ.

Кроме того, главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов написал в своем Telegram-канале, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев.

Однако сотрудники киевского аэропорта сообщили Hromadske, что в пассажирском терминале не ожидают рейсов из России. Родственники одного из моряков сообщили "Крым.Реалии", что они уже в Киеве и встреча в аэропорту не планируется. "Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник издания.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".