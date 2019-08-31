В Москве шествие против политических репрессий пока проходит без репрессий

В Москве началось несогласованное властями шествие против политических репрессий, анонсированное юристом ФБК и незарегистрированным кандидатом на выборы в Мосгордуму Любовью Соболь. Предполагаемый маршрут шествия - от памятника Грибоедову до Пушкинской площади.

По оценке корреспондента "Медузы", в шествии участвуют несколько тысяч человек, в том числе Любовь Соболь, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, музыкант Петр Налич, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Александр Соловьев и другие.

К шествию также присоединились активисты, выступающие в защиту сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца - домашнего тирана. Полиция пока не вмешивается, но следит, чтобы протестующие не выходили на проезжую часть. Участники шествия скандируют: "Мы здесь власть", "Россия без ЕдРа".

На выходе из метро "Чистые пруды" полиция останавливает молодежь и настойчиво требует подписать предупреждение о недопустимости участия в несогласованных акциях, передает корреспондент "Коммерсанта". Полицейские говорят, что "документом это не является, это подтверждение о проведенной профилактической беседе". При этом в бумаге говорится об акции 3 августа.