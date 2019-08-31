В Сирии пойман "палач Ракки", который, получая пособие от Великобритании, казнил более 100 человек

"Сирийские демократические силы" задержали одного из основных палачей террористической группировки "Исламское государство"* (запрещена в РФ), осуществлявших казни дезертиров, людей другой веры, пленных и журналистов. Считается, что 35-летний уроженец Бельгии и житель британского Бирмингема Ануар Хаддуши, также известный как "палач Ракки" и Абу Сулейман аль-Бельгики, лично казнил более ста человек на центральной рыночной площади Ракки, пишет бельгийское издание Het Laatste Nieuws.

Хаддуши арестовали вместе с женой Жюли Мейс, тоже уроженкой Бельгии, после битвы за город Багуз - последний оплот ИГ* в провинции Дейр-эз-Зор. Сейчас они находятся в тюрьме "Сирийских демократических сил". Суда над заключенными пока не было. В случае, если Хаддуши передадут властям Ирака, ему может грозить смертная казнь.

Хаддуши с супругой приехали в Великобританию в 2009 году и получали от властей Бирмингема пособие на жилье. В 2014 году пара уехала в Сирию и присоединилась к экстремистам. Хотя владелец дома в Бирмингеме уведомил администрацию района об отъезде жильцов, выплаты семье не прекратились. Прокуроры считают, что эти деньги использовались для финансирования терактов в Париже в 2015 году и Брюсселе в 2016 году.

В 2015 со счетов Хаддуши и его жены были сняты 3 тысячи фунтов, которые в Бирмингеме передали Мухаммеду Абрини, обвиняемому в причастности к организации нападения в Париже и взрывов в брюссельском международном аэропорту Завентем. Деньги сняли со счетов и передали Абрини сообщники экстремистов Закария Буфассиль и Мохаммед Али Ахмед. В 2016 году британский суд приговорил их к трем и восьми годам заключения за подготовку теракта.

Абрини получил деньги в июле 2015 года, а в ноябре в Париже боевики расстреляли людей в кафе и ресторанах, а также взяли в заложники посетителей концерта. Тогда погибли 130 человек, сотни получили ранения. 22 марта 2016 года произошли взрывы в брюссельском аэропорту Завентем и на станции метро "Маальбек". Еще одну бомба в аэропорту обезвредили саперы.

По данным ВВС, в 2016 году, уже после отъезда в Сирию, Хаддуши и его жена получили около 10 тысяч фунтов. Британское следствие считает, что все эти деньги могли пойти на финансирование терроризма.