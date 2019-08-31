Разведка США выдвинула новую версию ЧП с ракетой под Северодвинском

По данным канала CNBC, ссылающегося на разведсообщество США, ЧП могло произойти при подъеме ракеты, "потерянной во время предыдущих испытаний".

Взрыв на полигоне ВМФ России возле села Нёнокса под Северодвинском 8 августа произошел во время подъема со дна Белого моря ракеты с радиоизотопным источником питания, утерянной во время более ранних испытаний. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники, ознакомленные с содержанием доклада американской разведки.

"Это не был запуск нового оружия, это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время предыдущих испытаний", - отметил собеседник канала.

"Взрыв произошел на одном из кораблей, задействованных в операции, он вызвал реакцию в ядерном сердечнике ракеты, что привело к утечке радиации", - уточнил другой источник.

Подготовка к аналогичным операциям проводилась

В 2018 году CNBC узнал, что Москва уже проводила подготовку к аналогичной миссии. Тогда военные собирались поднять со дна Баренцева моря ракету, затонувшую в результате неудачного старта.

В операции были задействованы три корабля, один из которых был оснащен оборудованием, необходимым для безопасного обращения с радиоактивными материалами из ядерного сердечника ракеты.

Ранее эксперты Центра Джеймса Мартина по нераспространению ядерного оружия из Миддлберийского института международных исследований в Монтерее (США) обнаружили в районе аварии под Северодвинском специализированное судно "Серебрянка", предназначенное для сбора таких материалов.

Как отмечает телеканал, тесты крылатой ракеты с ядерной силовой установкой - "Буревестник", а в обозначении НАТО - "Skyfall" - в этом году до инцидента проводились лишь однократно, а с ноября 2017 по февраль 2018 года - четыре раза, причем каждый из них заканчивался неудачей.

Авария в Северодвинске

Министерство обороны РФ сообщило об инциденте на военном полигоне близ села Нёнокса под Северодвинском 8 августа. По официальным данным, взрыв произошел на морской платформе во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. Некоторые эксперты опасаются, что на самом деле взорвался опытный образец российской ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", которую в 2018 году презентовал лично президент Владимир Путин.

В результате трагедии погибли пять сотрудников "Росатома" и два представителя Минобороны. Трое военных и трое специалистов "Росатома" были ранены. Росгидромет после взрыва в Северодвинске зафиксировал кратковременное превышение уровня гамма-излучения в 4-16 раз.

В организме врача выявили радиоактивный цезий-137

По данным правительства Архангельской области, более 100 человек, оказывавших помощь пострадавшим от взрыва под Северодвинском, прошли медицинское обследование. Минздрав региона обнаружил в мышечной ткани одного из врачей радиоактивный цезий-137.

По информации интернет-издания "Медуза", никто не предупредил специалистов, которые оказывали помощь пострадавшим, что им предстоит работать с облученными. По данным издания, в областной больнице о радиации узнали через несколько часов после того, как начали оперировать пострадавших, а дезактивацию начали проводить лишь на следующий день.