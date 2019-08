Тайна взрыва в Нёноксе: 7 человек погибли не из-за неудачи с ракетой "Буревестник"

Пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть на полигоне ВМФ в Нёноксе не в результате неудачных испытаний новой российской крылатой ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее. К такому выводу пришло "Радио Свобода" после изучения информации о произошедшем из открытых источников.

Как пишет "Радио Свобода", на плавучих платформах (понтонах), поврежденных 8 августа в результате ядерного инцидента, удалось обнаружить контейнеры, используемые для транспортировки ядерных отходов, удалось идентифицировать на месте инцидента корабль, предназначенный для подъема со дна моря затонувшей техники, а также выяснить, что находившееся рядом с Нёноксой судно для сбора ядерных отходов "Серебрянка" уже заходило в Двинский залив как минимум один раз, в октябре 2018 года, спустя 5 дней после завершения очередных испытаний на морском полигоне ВМФ. Все эти сведения подтверждаются информацией из открытых источников,

Одна из фотографий понтонов в Нёноксе была размещена в сообществе "Нёнокса в сердце моем" в социальной сети "ВКонтакте". "Так выглядит смерть. В сторону устья даже не смотрим, тем более, не подходим", - было написано в комментарии к фотографии. О том, что взрыв в Нёноксе произошел под понтоном, говорил на ранее опубликованном видео и начальник полигона Владимир Босый, это же подтвердили представители Росатома.

После изучения фото в оригинальном качестве и увеличения в графическом редакторе экспозиции довольно темной фотографии, стало очевидно, что контейнер, который находится на ближайшем понтоне, окрашен в синий цвет и имеет ребристые стенки и крепления по углам для подъема, как у стандартного грузового контейнера.

Пять специалистов Росатома и двое российских военных могли погибнуть на полигоне ВМФ в Неноксе не в результате неудачных испытаний ракеты с ядерным двигателем "Буревестник", а при попытке поднять со дна Двинского залива такую же ракету, упавшую туда ранее.https://t.co/z4EPEFfP0V pic.twitter.com/85CqTXWMzo — Радио Свобода (@SvobodaRadio) August 29, 2019



Это стандартный 20-футовый ISO-контейнер. Если посмотреть на спутниковую фотографию Maxar, сделанную в районе Нёноксы 12 августа, становится понятно, что за ним на том же понтоне скрывается еще один такой же контейнер (на левом снимке).

Interestingly, there is a second, very similar platform parked on the beach.

Image & analysis via @Maxar. pic.twitter.com/DrzobL8WwJ — Christoph Koettl (@ckoettl) August 15, 2019



На первый взгляд, эти контейнеры ничем не примечательны, однако это совсем не так. В первых кадрах опубликованного Министерством обороны РФ видео испытаний ракеты "Буревестник" точно такие же контейнеры синего цвета с первой секунды хорошо заметны прямо возле стартовой площадки.

Американскому исследователю Джеффри Льюису удалось по спутниковым снимкам установить место проведения этого теста, который прошел в ноябре 2017 года: это район урочища Паньково на Южном острове архипелага Новая Земля (по данным Радио Свобода, еще раньше это сделал пользователь твиттера @Rambo54, аккаунт которого сейчас заблокирован; он же обнаружил еще одну аналогичную установку на полигоне Капустин Яр). На снимке, сделанном над Новой Землей спутником в июне 2018 года, хорошо различима эта же группа голубых вагончиков, а вот на фотографии того же места, сделанной 20 мая 2019 года, нет уже ни части сооружений, ни контейнеров.

Another possibility is that it was a failed test of Russia's nuclear-powered cruise missile (9M730 Burevestnik/ SSC-X-9 Skyfall). Last year, @annemp13 and I noticed that Russia was packing up the Pankovo test site, on Novaya Zemlya, used for past tests.https://t.co/zmLCC3gGQt — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019



Зато точно такие же контейнеры можно заметить у одной из площадок на военном полигоне в Нёноксе. Судя по спутниковым снимкам, доступным в картах Яндекса, - они были предоставлены все той же компанией Maxar, которая тогда называлась Digital Globe, - четыре синих контейнера стояли здесь как минимум с 2012 года. Остались они здесь и в мае 2019 года: к этому моменту на полигоне в Нёноксе уже возникла инфраструктура, в точности повторяющая стартовую площадку "Буревестника" на Новой Земле.

Полигон ВМФ, Ненокса, 25 октября 2018 года. pic.twitter.com/M0lUK2IXVK — nemalevich (@pustota) August 29, 2019



Еще одна предположительная стартовая площадка "Буревестника" на полигоне Капустин Яр полностью аналогична по расположению строений: на ней тоже есть рельсы с мобильным укрытием. На спутниковой карте Google, датированной 2019 годом, на этой площадке тоже хорошо различимы четыре контейнера синего цвета.



На основании этих снимков редакция "Радио Свобода" делает предположение, что 20-футовые контейнеры синего цвета имеют отношение к испытаниям ракеты "Буревестник": они присутствовали на всех трех стартовых площадках, оборудованных для испытаний этого вооружения. Это вряд ли случайно: такие же "голубые вагоны" широко используют российские атомные предприятия для перевозки радиоактивных материалов и отходов (РАО).

Удалось обнаружить и нескольких производителей, выпускающих синие контейнеры для использования в этом качестве. В их числе петербургская компания "Экомет-С" (она принадлежит Газпромбанку), предлагающая контейнеры под маркой УКТН-24000. УКТН-24000, как следует из его описания, предназначен для "хранения и перевозки автомобильным, железнодорожным и морским видами транспорта низкоактивных ТРО [твердых радиоактивных отходов]". Радиоактивные материалы могут загружаться в УКТН-24000 как в отдельных контейнерах (например бочках), так и просто в виде лома или элементов оборудования.



У "Экомет-С" есть и собственная база захоронения металлических РАО неподалеку от поселка Сосновый Бор в Ленинградской области. Судя по данным сайта госзакупок и отзывам клиентов на корпоративном сайте, "Экомет-С" с 2017 года как минимум дважды сотрудничал с Атомфлотом, в состав которого входит замеченное на месте аварии в Нёноксе судно "Серебрянка" (о нем - чуть дальше), а имеющийся в открытых источниках судебный акт указывает на то, что петербургская фирма работала и для Министерства обороны, вывозя радиоактивные вещества из военной радиобиологической лаборатории на Ладожском озере в 2012 году.

"Экомет-С" - не единственный производитель синих контейнеров для транспортировки РАО. Один из его конкурентов - компания "Спецтехкомплект", постоянный участник тендеров компаний Росатома, который производит контейнеры под маркой ПУ-2СТК-СК. Эти "вагончики" имеют сходный уровень защиты с УТКН-24000, но позволяют перевозить не 24 тонны, а 30.

Синий - корпоративный цвет госкорпорации Росатом, а также принятый в России цвет для контейнеров радиоактивных отходов медицины (отходов класса D), напоминает "Радио Свобода".

Контейнеры синего цвета можно увидеть и на фотографиях с базы Атомфлота возле Мурманска (кстати, именно здесь происходит перегрузка радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива с железнодорожного транспорта на суда и наоборот), а также на одном из снимков плавучей атомной электростанции "Академик Ломоносов" и на борту специализированного судна "Серебрянка", построенного как танкер для перевозки жидких ядерных отходов, а позже модернизированного для перевозки контейнеров с РАО.

Учитывая, что синие контейнеры явно имеют отношение к испытаниям "Буревестника", можно предположить, что эти специально оборудованные для транспортировки радиоактивных материалов вагончики используют для доставки и хранения ядерных компонентов крылатой ракеты - например, реактора целиком или сборок топлива. Не исключено, однако, что они были нужны для других целей (например, для размещения компрессоров для зарядки баллонов водолазов и дизель-генераторов), а ядерные отходы перегружались сразу на "Серебрянку" в других специальных емкостях.

Помимо синего контейнера на фотографии с побережья у Нёноксы можно хорошо рассмотреть сами понтоны. Как и контейнеры, эти конструкции на первый взгляд кажутся стандартными. В действительности, однако, это уникальные понтоны, непосредственно связанные с деятельностью ВНИИЭФ - того самого саровского ядерного центра, сотрудники которого погибли при взрыве 8 августа.

Идентифицировать понтоны удалось 27 августа нескольким независимым исследователям, которые опубликовали свои результаты в Twitter.

Пользователь Эрнест Слепцов (@NewtonTheory) разместил снимок, сделанный 2 марта 2017 года на Костромской верфи: на нем можно увидеть два понтона, которые, судя по ребрам на длинной стороне и поплавкам на углах, очень похожи на понтоны с фотографий, сделанных у побережья Двинского залива.



На это ответил другой пользователь, специализирующийся на военной тематике блогер Евгений Максимов (@PararamTadam), который выложил спутниковый снимок двух понтонов, стоящих у причала предприятия "Севмаш" (Максимов сообщил Радио Свобода, что этот снимок компании Terraserver датирован 21 июля 2019 года), и чертежи плавучих платформ, которые можно найти также в открытом доступе в интернете. Максимов отметил, что один из понтонов оборудован сходнями для принятия грузов с берега.

Наконец, пользователь Twitter @ain92ru обнаружил, что 6 таких понтонов проекта 114 (два - со сходнями) были построены в 2016-1017 годах на Костромской верфи для ледокольного лихтеровоза "Севморпуть", но в августе 2018 года два из них были специально доработаны на базе Атомфлота для нужд ВНИИЭФ - ядерного центра в Сарове, предположительно, занимающегося разработкой силовой установки "Буревестника". Об этом сообщается в новости на сайте верфи (оригинал http://kwharf.ru/news/dorabotka-pontonov-proekta-114/, сохраненная копия http://archive.is/9Fxt1).

In the image from Severodvinsk there are two pontoons, one with a ramp for the entry of equipment from the shore. The second without a ramp. Then these pontoons tranferred to Nenoksa. Pontoons loading capacity 100t., length 18.72m., width 9.5m., depth 1.60m. pic.twitter.com/dWT57ZuepN — Evgeniy Maksimov (@PararamTadam) August 28, 2019



Информацию о строительстве понтонов на Костромской верфи (для компании "Механика-Р" по заказу Атомфлота и для использования на судне "Севморпуть") можно найти и в других источниках. Вторая партия из трех платформ была поставлена в июне 2017 года.

Габариты понтонов проекта 114 - примерно 9,5 на 20 метров - еще одно подтверждение, что на снимке из бухты возле Нёноксы изображены именно они. Длина стандартного контейнера - чуть больше шести метров, так что общую длину короткой части понтона можно оценить примерно в 10 метров. Судя по спутниковым снимкам, длинная сторона понтонов из Нёноксы примерно вдвое длиннее, то есть около 20 метров, что соответствует параметрам проекта 114.

Скорее всего, в рамках задач контейнеровоза "Севморпуть", а это доставка грузов на базы вдоль Северного морского пути, предназначение понтонов заключается в транспортировке контейнеров к плохо оборудованным или мелководным побережьям, таким как у полигона в Нёноксе. Можно предположить, что задача усовершенствованных для ВНИИЭФ понтонов аналогична, только доставлять они должны контейнеры с материалами, имеющими отношение к деятельности Саровского центра.

После аварии в Нёноксе сразу несколько экспертов обратили внимание на то, что в зоне происшествия 8 августа находился упоминавшийся выше корабль Росатома для сбора радиоактивных отходов "Серебрянка" - об этом можно судить как по спутниковым снимкам, так и по данным автоматической идентификационной системы "Серебрянки" (AIS-передатчика), опубликованным сервисом MarineTraffic. "Серебрянка" вошла в Двинский залив Белого моря еще 6 августа, стартовав из Мурманска за двое суток до этого. 8 августа она подошла на расстояние около 4 километров от берега к полигону ВМФ и ушла из залива обратно в Мурманск 9-го числа.

эксперты предполагают, что на военном полигоне могли испытывать элементы жидкостных ракетных двигателей для комплекса «Сармат» В качестве основных компонентов топлива используются горючее несимметричный диметилгидразин и окислитель азотный тетраоксид https://t.co/rd42PCZPup — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) August 9, 2019



Однако "Серебрянка" была не единственным судном, находившимся в заливе во время и после аварии. На спутниковом снимке компании Maxar от 13 августа отчетливо виден еще один корабль, который идентифицирован как корабль специального назначения и спасательное судно класса Zvenochka.

На самом деле, как уточняет "Радио Свобода", такого класса кораблей не существует, но речь, по-видимому, идет об обычной опечатке. На спутниковом снимке - спасательное буксирное судно класса "Звездочка" (проект 20180). Сейчас в России действует только один корабль этого класса (не считая более современного "Академика Александрова", который пока только проходит испытания). Он так и называется - "Звездочка", имея вместе с этим номер 600 на борту. "Звездочку" со спутникового снимка Maxar легко идентифицировать по двум желтым кранам на корме и вертолетной площадке.

Судно обеспечения проекта 20180 «Звездочка». Пункт базирования: Северодвинск. Предположительно, судно обеспечивает испытания аппарата #Poseidon, которые осуществляются подводной лодкой Саров в акватории Белого моря. Действует в интересах #ГУГИ pic.twitter.com/JjFER26IDQ — Штатский 🎩 (@shtatsky_ru) February 21, 2019



Одной из основных задач "Звездочки" является подъем затонувшей техники со дна моря. Кроме мощных кранов она оснащена двумя дистанционно управляемыми подводными аппаратами. Один из них, дистанционно управляемый подводный аппарат Quantum, во время визита в 2010 году на церемонию спуска "Звездочки" на воду внимательно осмотрел тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Один из вариантов ответа на вопрос о том, зачем "Звездочка" участвовала в испытаниях на полигоне в Нёноксе, можно найти на форуме сайта sanatatur.ru, где общаются рыбаки Архангельска и Архангельской области.

"Достали боеголовку, которую потеряли ещё в прошлом году, и по неизвестным пока причинам она сдетонировала, уже на барже", - пишет 9 августа один из старейших пользователей форума с ником Sijatnik, не уточняя, впрочем, откуда у него такая информация. По данным этого человека, который не ответил на отправленные ему вопросы Радио Свобода, "при взрыве получил пробоину корабль, стоявший рядом, "Звезда" или "Звёздочка".

На этом же форуме, как обнаружил пользователь Twitter ​ @aart3416, есть человек, который лично стал свидетелем взрыва, - и описанное им подтверждает версию о том, что взрыв произошел под водой: "Были сегодня у Пертоминска! В 9.00 проходя мимо Неноксы увидели пару кораблей, вот походу рядом с одним из них и шарахнуло, столп воды поднялся метров на сто вверх наверно. Мы шли в 4 км от эпицентра".

Этот взрыв был настолько мощным, что его зафиксировали несколько сейсмологических станций за пределами России, в частности Национальная сейсмическая сеть Финляндии и сеть Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ):

In response to media queries, and to meet civil society expectations on applications of #CTBTO data beyond the Treaty, we confirm an event coinciding with the 8 Aug explosion in #Nyonoksa, Russia, was detected at 4 #IMS stations (3 seismic, 1 infrasound). pic.twitter.com/bMWdze2vl0 — CTBTO (@ctbto_alerts) August 10, 2019



Пользователь Twitter @ain92ru с помощью специальной формулы рассчитал мощность взрыва и пришел к выводу, что она составила около 100 килограмм в тротиловом эквиваленте.

На том же рыбацком форуме можно найти и другие свидетельства очевидцев, например, такое, опубликованное 10 августа: "Знакомые ходили с Ягр под Яреньгу в четверг днем, обратно вернулись вчера вечером!!!! Рассказываю с их слов! Шли вперед, о взрыве не знали, проходя мимо Неноксы в 5-7 км от берега видели корабли и вертолеты, никто не останавливал! Обратно шли вчера, картина у Неноксы та же, военные корабли, вроде стоит какое то ограждение на воде в районе взрыва, чтобы предотвратить разнос вредных веществ по акватории! На обратном пути тоже никто не останавливал!!!! Говорит, если бы знал про это всё, то не поехал бы, и мы коллективно с напарниками порешали и решили завтра не суваться!!! Всей правды никто не знает что и как, поэтому пусть решает каждый сам!".

Версия о том, что взрыв произошел при подъеме ранее утонувшей ракеты, подтверждается еще одним обстоятельством. "Серебрянка", корабль Атомфлота для сбора ядерных отходов, уже как минимум один раз заходил в Двинский залив и подходил к полигону в Нёноксе. Согласно данным MarineTraffic, это произошло 25 октября 2018 года, как раз вскоре после того, как в Нёноксе была оборудована такая же стартовая площадка, как до этого - в Капустином Яру. "Серебрянка" находилась в заливе 5 дней, в какой-то момент отойдя от Неноксы на север, в сторону Патракеевки. Затем она направилась в Северодвинск и 30 октября пришвартовалась у одного из причалов завода "Севмаш". За 5 дней до прихода "Серебрянки" на полигоне в Нёноксе проводились испытания или стрельбы - об этом можно судить по данным NOTAM (публикуемых на регулярной основе извещений для летного состава о закрытии той или иной части воздушного пространства). Один из октябрьских NOTAM говорит о закрытии воздушного пространства вдоль берега Двинского залива в районе полигона ВМФ на период с 15 по 20 октября.

В день взрыва 8 августа, как пишет "Радио Свобода", предупреждений о закрытии воздушного или водного пространства в районе полигона в Нёноксе не выпускалось. Отсутствие NOTAM на этот день может быть еще одним подтверждением того факта, что испытания, связанные с пуском ракеты, в этот день не проводились, либо означать, что военные хотели провести операцию в условиях строжайшей секретности, опасаясь, что благодаря предупреждениям о ней узнают за рубежом.

Нельзя однозначно утверждать, что появление "Серебрянки" в заливе в октябре 2018 года спустя 5 дней после окончания испытаний связано с испытаниями "Буревестника" и/или с попытками поднять его со дна после неудачного пуска. Как сказал в комментарии "Радио Свобода" Евгений Максимов, речь необязательно идет о "потере" ракеты: "На полигоне могли отрабатывать ЯСУ (ядерную силовую установку) кратковременным запуском, после проведенных доработок по результатам испытаний на Новой Земле, а ракету могли оставить на какое-то время в воде для снижения радиоактивности", - говорит Максимов. К сожалению, из-за плохой погоды в базах провайдеров спутниковых снимков отсутствуют качественные фотографии района Нёноксы за этот период, на которых можно было бы разглядеть другие корабли, "Звездочку" или такие же понтоны, как на снимках августа 2019 года.

Как утверждают источники американского телеканала СNBC, с ноября 2017-го по январь 2018 года Россия осуществила 4 запуска "Буревестника", и лишь один из них закончился "относительным успехом": ракета пролетела около 35 километров за две с небольшим минуты.

Выводы и версии

Как признает "Радио Свобода", собранных данных недостаточно, чтобы можно было однозначно интерпретировать события на военно-морском полигоне по Нёноксой 8 августа 2019 года. Однако есть версия, которая наиболее полно объясняет имеющиеся факты. Мы излагаем ее именно в таком статусе.

В конце октября 2018 года на полигоне под Нёноксой состоялось неудачное испытание крылатой ракеты "Буревестник". Это соответствует следующим фактам: площадка в Нёноксе стала выглядеть так же, как пусковая площадка на Новой Земле, как минимум 25 октября 2018 года (данные спутникового снимка). В течение нескольких дней в конце октября воздушное пространство над полигоном в Нёноксе было закрыто для полетов. В эти же дни в Двинском заливе побывало судно "Серебрянка", которое могло доставить из Сарова через Мурманск ядерную установку для ракеты. Испытание прошло неудачно, и ракета вместе с реактором и не до конца сработавшей стартовой ступенью ракеты упала в акваторию залива недалеко от побережья.

В начале августа 2019 года была предпринята попытка поднять ракету из залива, демонтировать и утилизировать ее. Для этого в акваторию прибыли: судно "Серебрянка", готовое принять ядерную установку аварийной ракеты, судно "Звездочка", способное вести поиски на дне и обладающее кранами для погрузки контейнеров на борт "Серебрянки", и два специальных понтона с контейнерами для ядерной части ракеты.

Ракету предполагалось поднять на один из понтонов, демонтировать и поместить ее ядерную силовую установку целиком или частями в специальные контейнеры. Однако в ходе работ по подъему ракеты со дна произошел взрыв топлива в ее реактивной установке (подводный взрыв подтверждается заявлением Росатома, словами начальника полигона Владимира Босого и свидетельством рыбака). Взрыв разрушил реактор и вместе со столбом брызг выбросил в атмосферу некоторое количество радионуклидов, типичных для реакторной установки. При взрыве пострадали несколько человек, находившихся на понтоне: это были специалисты ВНИИЭФ, которые должны были произвести демонтаж реактора и его упаковку в контейнеры, а также несколько военных. Пострадал также военный водолаз, возможно, находившийся еще под водой. Один из понтонов получил существенные механические повреждения и был наполовину затоплен, второй понтон пострадал меньше, но также был загрязнен радиоактивными веществами.

На следующий день "Серебрянка" ушла в Мурманск - реактор "Буревестника" был разрушен, и необходимость в его перевозке отпала. "Звездочка" оставалась в акватории как минимум до 12 августа, вероятно, она работала как спасательное судно (по другим данным, могла получить пробоину). Понтоны - поврежденный и целый с двумя пустыми контейнерами на борту, оба с радиационным загрязнением - были либо брошены прямо в море, либо отбуксированы ближе к побережью. Фактически они стали никому не нужным радиоактивным металлоломом без какого-либо ценного оборудования.

Суммарный выброс радиоактивных веществ в атмосферу оказался небольшим. Рыбаки, обсуждающие взрыв на форуме sanatatur.ru, отправили улов 8 августа на спектральный анализ в лабораторию "Севмаша" (многие из них, как следует из описания их профилей в социальных сетях, работают на этом предприятии). Этот анализ не показал каких-либо отклонений от нормы.

Это может объясняться тем, что, во-первых, реактор успел поработать лишь небольшое время и не успел накопить много высокоактивных продуктов деления; во-вторых, большая часть радионуклидов при взрыве осталась под водой, лишь небольшая часть была выброшена в атмосферу и на поверхность понтонов.

Самая очевидная модификация этой версии: "Буревестник" все-таки испытывался 8 августа, но только его ядерная установка без пуска ракеты. После окончания испытания ракета была помещена под воду у побережья и там взорвалась.

Впрочем, все еще нельзя отвергать и другие гипотезы. Не исключен и неудачный запуск "Буревестника" 8 августа, закончившийся падением ракеты в море. Возможно, какую-то установку для "Буревестника" испытывали сразу же под водой. Наконец, авария могла быть связана с испытанием другого вооружения - например, подводного атомного дрона "Посейдон", для обслуживания которого тоже могут быть нужны понтоны и контейнеры для радиоактивных материалов.

Непосредственно во время аварии погибли как минимум 7 человек. Это пять представителей Росатома (ВНИИЭФ) - Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский и еще двое военных, о гибели которых сообщал Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Еще трое пострадавших атомщиков постепенно поправляются: Дмитрий Абанин, Сергей Гришин и Александр Манюхин. Из числа 6 человек, названных изданием "База" среди пострадавших, трое, видимо, не относятся к сотрудникам ВНИИЭФ: это Игорь Андреевич Березин, Сергей Сергеевич Плаксин, Алексей Алексеевич Перепелкин. Возможно, двое из них - погибшие при взрыве военные, а еще один - раненный и получивший высокую дозу облучения водолаз.

Авария под Северодвинском, по-видимому, не привела к крупному выбросу радиации, и сегодня ее последствия не угрожают ничьему здоровью, отмечает "Радио Свобода". Тем не менее она показала, что испытания новых российских систем вооружения, использующих ядерные силовые установки, легко приводят к радиологическим инцидентам, потенциальный масштаб которых намного выше, чем у событий 8 августа. Неизвестно, сможет ли когда-нибудь надежно и эффективно работать крылатая ракета "Буревестник" (или что-то другое из анонсированных Владимиром Путиным систем), но на ее счету уже есть несколько смертей.