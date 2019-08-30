70 лет назад взорвали первую советскую ядерную бомбу

70 лет назад на Семипалатинском полигоне в Казахстане Советский Союз в рамках операции "Первая молния" провел испытания ядерной бомбы мощностью 22 килотонны. Испытания на полигоне потом проводили еще 40 лет, совершив за это время более 400 ядерных взрывов.

29 августа 1949 года



Взрыв прогремел 29 августа 1949 года — через четыре года после того, как Соединенные Штаты сбросили две атомные бомбы на Японию. Взрыв был зафиксирован в США, и президент Гарри Трумэн объявил, что главный соперник теперь является ядерной державой. СССР официально заявил о наличии у него ядерной бомбы в 1950 году.

На Западе ожидали, что разработка ядерного оружия займет у Советского Союза еще несколько лет, а позже не исключали, что процесс ускорили советские шпионы, работавшие в американских исследовательских институтах. Бомба, испытания которой состоялись в 1949 году, конструктивно похожа на бомбу "Толстяк", сброшенную американцами на японский город Нагасаки.

Секретный город



Город Курчатов, находящийся сейчас на территории независимого Казахстана, был в те годы сердцем советской ядерной программы и не обозначался на картах. "Это было сверхсекретно от всех. Конечно, главная цель была, чтобы империалистические враги не узнали, чем занимаются тут ученые, но чтобы враги не узнали, и свои не должны знать", — объясняет эколог Дмитрий Калмыков.

Полигон находился от Курчатова в 50 километрах.

Сегодня Музей национального ядерного центра в Курчатове рассказывает об истории советской ядерной программы. Во время первых испытаний в 1949 году в зону поражения поместили самолеты, военное оборудование и более полутора тысяч животных для оценки последствий взрыва. Кинокамеры, установленные в бетонных укреплениях, зафиксировали разрушительное воздействие бомбы, превзошедшее оценки советских инженеров.

При этом заложниками испытаний оказались и местные жители, но они ничего не знали о рисках, которым их подвергли.

Последствия



"Взрывы производились в атмосфере, и замерялось, как это влияет на человеческий организм. То есть [люди были как] подопытные кролики", — рассказывает гражданский активист Мухтар Тайжан.

Школьный учитель Болатбек Балтабек живет у границы полигона. Он был ребенком, когда на Семипалатинском полигоне проводились испытания. Говорит, местные жители надевали праздничную одежду и шли смотреть на облака в форме гриба. "Мы с родителями выходили из дома. В какой-то момент земля начинала дрожать. Вы слышали об этом, видели это по телевизору, а мы рядом с этим этим жили, как мухи у кипящего котла. Политики считают нас мухами, но ведь мы люди".

За четыре десятилетия Советский Союз взорвал 456 ядерных бомб и зарядов на Семипалатинском полигоне (включая наземные и подземные испытания). Полигон официально закрыли 29 августа 1991 года — ровно через 42 года после первых испытаний.

Мониторингом современного состояния Семипалатинского полигона занимается Институт радиационной безопасности и экологии Казахстана. Радиоактивное загрязнение обнаружено в почве, воде, в организмах животных, в растительности и в воздухе на месте полигона и испытательных площадок.