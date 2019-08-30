Новый премьер Греции добивается от Германии репараций за ущерб во время войны

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис добивается переговоров с правительством ФРГ о репарациях за ущерб, нанесенный его стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны.

На встрече с канцлером Ангелой Меркель в четверг, 29 августа, в Берлине Мицотакис напомнил о требовании прошлого греческого правительства, которое пять месяцев назад направило в Берлин дипломатическую ноту. "Мы надеемся, что на это последует позитивная реакция", - сказал премьер Греции.

Мицотакис выразил надежду, что эта "сложная глава" в истории вскоре будет закрыта. По его словам, решение данной проблемы "важно для тесного сотрудничества двух стран".

В начале апреля текущего года Греция, правительство которой возглавлял левый популист Алексис Ципрас, в дипломатической ноте формально призвала Германию к проведению переговоров о репарациях. Консервативная партия "Новая демократия" Митцотакиса тогда поддержала в парламенте этот шаг. Созданная греческим парламентом экспертная комиссия три года назад оценила нанесенный стране ущерб в годы войны в 292 миллиарда евро.

В Берлине считают тему репараций закрытой

Правительство ФРГ считает данную тему закрытой, ссылаясь на договор 1990 года "два плюс четыре" о воссоединении Германии, заключенном ФРГ, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными державами США, СССР, Францией и Великобританией. По мнению Берлина, этот договор окончательно подводит черту под событиями Второй мировой войны. Он признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает.