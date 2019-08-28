Британский премьер Джонсон решил приостановить работу парламента

По мнению наблюдателей, приостановка работы парламента может преследовать цель не оставить депутатам времени для противодействия жесткому "Брекзиту".

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил блокировать работу парламента до середины октября. Джонсон сообщил в среду, 28 августа, что уведомил об этом королеву Елизавету II.

По мнению наблюдателей, подобный шаг может быть направлен на то, чтобы не оставить депутатам времени для эффективного противодействия сценарию жесткого "Брекзита".

"Вторая парламентская сессия начнется с речи королевы в понедельник, 14 октября", - сообщается в письме Бориса Джонсона британским парламентариям.

Лейбористы готовились обсуждать план Джонсона

Одновременно премьер отрицал, что его решение направлено на то, чтобы преодолеть противодействие депутатов.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин ранее пригласил законодателей и лидеров оппозиции для обсуждения плана Джонсона, который предполагает выход Лондона из состава ЕС 31 октября.

Ранее во Франции, где проходил саммит G7, британский премьер заявил, что считает нынешний проект договора по "Брекзиту" "мертвым", а предусмотренные в нем компенсации недействительными в случае отсутствия сделки.