Бывший вице-президент США: причиной расизма в США являются "белые люди"

Расизм в Америке – это институциональная проблема, "которую белый человек навлек на людей с другим цветом кожи", заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Он считает, что для того чтобы справиться с этой проблемой, нужно победить президента Дональда Трампа и привлечь его к ответственности за усиление межрасовой разобщенности в стране.

В интервью небольшой группе журналистов Байден сказал, что своими словами президент может "обращаться к самым низменным инстинктам человеческой природы", точно так же как влиять на рынки или втягивать страну в войну.

Байден опережает своих оппонентов в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии согласно почти всем опросам, главным образом благодаря поддержке чернокожих избирателей. Он сделал обращение к ним центральной темой своей избирательной кампании.

"Белые люди – причина, из-за которой у нас есть институциональный расизм, – сказал Байден. – Расизм существовал в Америке всегда. Сторонники идеи белого превосходства были всегда, и они до сих пор есть".

Потом он добавил, что в его администрации этого "не потерпят".

Байден сказал, что, для акцента на работе с чернокожими избирателями, он будет размещать рекламу в изданиях, ориентированных на эту группу населения, и работать с такими культурными институтами, как церкви, где основную массу прихожан составляют афроамериканцы, чернокожие братства и сестричества, а также колледжи, в которых традиционно учились чернокожие студенты.

"Я никогда-никогда в жизни не оказывался в ситуации, когда мне было некомфортно находиться в обществе чернокожих", – добавил он, дав понять, что этого не смогут сказать многие из его конкурентов.