Советник президента США: Трамп и Зеленский могут встретиться в Варшаве

Президенты США и Украины, Дональд Трамп и Владимир Зеленский, могут встретиться в Варшаве на мероприятиях по случаю 80-летия начала Второй мировой войны. Об этом в комментарии "Радио Свобода" заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

"Мы надеемся, что они смогут встретиться в Варшаве и иметь несколько минут наедине. […] Я действительно считаю, что с приближением годовщины 1 сентября (80-летия начала Второй мировой войны в Польше – Радио Свобода), это могло бы быть очень хорошее время (для встречи – РС)", – сказал Джон Болтон, сообщает 27 августа Украинская служба "Радио Свобода".

На вопрос журналиста, что встреча анонсировалась еще в начале лета, а уже конец августа, Джон Болтон ответил: "Это очень короткий промежуток времени, все, что я могу сказать, учитывая то, как такие вещи организуются".

Джон Болтон подчеркнул, что официально о встрече Трампа и Зеленского пока не объявлялось, однако выразил уверенность в том, что она состоится. Это будет первая встреча лидеров Соединенных Штатов и Украины после избрания Зеленского президентом.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который прилетел в Киев после саммита "Большой семерки" в Биаррице, отметил, что хотел бы "побольше узнать о новом правительстве президента Зеленского".

"Он добился впечатляющего успеха как на президентских, так и на парламентских выборах. Я хочу узнать о его приоритетах во внешней и внутренней политике, послушать его мнение о ситуации в Украине в стратегическом аспекте, поговорить о приоритетах президента Трампа и церемонии в Варшаве, которая пройдет 1 сентября и будет посвящена трагедии начала Второй мировой войны", – сказал Джон Болтон.

На вопрос о сроках поставок американского оружия, в частности, переносных ракетных комплексов "Джавелин", он ответил, что "военные поставки из США – это долгий и мучительный процесс".

"Он долгий и мучительный для стран, которые купили эти системы, и он долгий и мучительный для нас. Это одна из областей, требующих улучшения. Так что до того, как дойдет до дела, лучше сначала объявить о том, что такая сделка состоялась, а не следить за деталями процесса прохождения сделки через нашу запутанную систему военных поставок", – подчеркнул Джон Болтон.

Вместе с тем, он оценил этот процесс "с оптимизмом".

Напомним, что 25 июля состоялся телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского – с уверенной победой партии "Слуга Народа", сообщает пресс-служба президента Украины.

"Дональд Трамп выразил убеждение, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", – говорится на сайте президента Владимира Зеленского.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы двухстороннего взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Напомним, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Украину, где запланированы его встречи с украинскими официальными лицами.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк сообщил 27 августа, что темой встречи с американским коллегой была "активизация отношений Украины и Соединенных Штатов Америки в сфере национальной безопасности".

Во время возложения цветов к мемориалу памяти погибшим в Донбассе украинским военным Джон Болтон выразил солидарность с борьбой Украины за суверенитет и независимость.