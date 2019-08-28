Число россиян, живущих за чертой бедности, снова выросло: теперь их более 18,6 млн человек

В России снова выросло количество жителей с доходами ниже прожиточного минимума: это следует из данных Росстата, опубликованных 27 августа на сайте ведомства.

По данным Росстата, во втором квартале 2019 года 18,6 миллионов россиян жили за чертой бедности и получали доход ниже прожительного минимума (11185 рублей). Это 12,7% населения страны.

В тот же период прошлого года доход ниже прожиточного минимума получали 12,5 % россиян. В Росстате объясняют эти изменения тем, что инфляция в России растет сильнее, чем растет прожиточный минимум (официально она составила 5% в год).

Два дня назад президент РФ Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты россиян растут, но "растут медленно", и "такое положение дел не может не вызывать беспокойства". Однако экономисты ранее заявляли, что доходы растут не у всех россиян.

По данным Российской академии народного хозяйства, в зоне бедности сегодня живут 22% россиян, а в зоне потребительского риска - 3живут 5,6%. Тот же Росстат опубликовал данные, что в бедности живут 26% российских детей в возрасте до 18 лет. Чаще всего в этой ситуации оказываются дети, живущие в селах и дети из многодетных семей. У большинства россиян также нет сбережений, что экономисты также считают одним из первых признаков бедности. По данным социологов независимого "Левада-Центра", две трети или 65% российских семей заявили, что не имеют "никаких" сбережений.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на это заявлял, что "говорить о росте бедности в России, нельзя", несмотря на то что объективно возросло число людей, у которых снизились доходы. Чиновник объяснял рост числа бедных "внешнеэкономической конъюнктурой и рядом процессов, которые происходят в экономике России". Росстат также недавно объявил, что пересмотрит методику подсчета бедности в России: это произошло после того, как вице-премьер Татьяна Голикова предложила "переосмыслить" подходы к измерению этого показателя в России.