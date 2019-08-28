Россия готовится поставить операционную систему "Аврора" на планшеты Huawei

Россия ведет переговоры с компанией Huawei относительно установки российской мобильной операционной системы "Аврора" на 360 тысяч планшетов китайского технологического гиганта для проведения национальной переписи населения.

Об этих переговорах пишет агентство Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, этот вопрос обсуждали российский президент Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин в июне во время визита последнего в Россию.

По словам одного из источников агентства, обсуждается установка "Авроры" на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года.

"Это такой пилот. Мы рассматриваем его как первый этап внедрения российской ОС на устройствах Huawei. Это в принципе неплохой способ апробировать эффективность, совместимость чужой ОС и чужого железа", — сказал собеседник агентства.

Пресс-служба "Ростелекома" сообщила, что вопрос взаимодействия Huawei и "Ростелекома" действительно обсуждается при участии минкомсвязи, но детали не раскрыла. Поставщика планшетов определят этой осенью, сказали в компании.

В начале августа российское правительство назначило "Ростелеком" единственным закупщиком планшетов с установленной на них "Авророй" для переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

В мае этого года США внесло Huawei в черный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Американские власти обвинили Huawei в предоставлении запрещенных финансовых услуг Ирану в обход американских санкций, а также в попытках препятствовать правосудию в ходе расследования этих нарушений в США.

Американским телекоммуникационным компаниям запретили закупать оборудование, представляющее угрозу для нацбезопасности. Сотрудничество с компанией разорвал Google, поставлявший Huawei софт и сервисы.

После попадания в "черный список" в США ИТ-компания активизировалась в России, писали СМИ. По данным многих изданий, Huawei вела переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.

Так, в июне перед Петербургским экономическим форумом главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал с российским министром цифрового развития и связи Константином Носковым возможность установки ОС "Аврора" на различные типы устройств китайской компании, писал The Bell, ссылаясь на источники. Собеседники издания также называли темой их переговоров локализацию производства в России части устройств Huawei.

Позже в минкомсвязи заявили, что готовят комплексное предложение по работе с Huawei и другими высокотехнологичными китайскими компаниями. Замминистра связи Михаил Мамонов подтвердил, что в числе этих предложений будет использование ОС "Аврора" на оборудовании Huawei.

Операционную систему Sailfish, русскоязычная версия которой в этом году была переименована в "Аврору", с 2012 года разрабатывает финская компания Jolla. Это единственная мобильная операционная система, входящая в единый реестр российского программного обеспечения. Ею владеет "Ростелеком", разработкой российской версии системы с 2016 года занимается связанная с миллиардером Григорием Березкиным компания "Открытая мобильная платформа".

Президент "Ростелекома" Михаил Осеевский говорил о планах выпуска смартфонов для чиновников и сотрудников госкомпаний. Перевод российских госслужащих на смартфоны на базе "Авроры" может обойтись бюджету и госкомпаниям в 160,2 млрд рублей (2,4 млрд долларов), писала газета "Коммерсант" в августе прошлого года со ссылкой на федерального чиновника.

Одной из первых компаний, проявивших интерес к "Авроре", стал банк ВТБ — в мае банк объявил конкурс на разработку прототипа банковского мобильного приложения для этой операционной системы, — правда, разработчиков так и не нашли и закупку признали несостоявшейся.

По расчетам "Ростелекома", 1,4 млн чиновников должны перейти на смартфоны на "Авроре" к концу 2021 года.

Перспективы у этой инициативы сугубо практические, считает владелец и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, — Россия хочет заинтересовать компанию и использовать возможность развивать "Аврору".

С Huawei "на борту" эта система имеет шансы стать B2C-системой, но это потребует "гигантских вливаний денег" и результат не будет гарантирован, на что Huawei вряд ли пойдет, считает эксперт.

С ним согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков — по его мнению, пока что о повсеместном частном использовании этой операционной системы говорить не приходится. "Это нишевая история, так как системы Android и iOS среди чиновников считаются "злом", — говорит эксперт. Закупка осуществляется по командному распоряжению, уверен он.

Количество закупленных устройств в 360 тысяч он называет "каплей в море". По его мнению, ради переписи населения подобную закупку проводить не стоит, так как это "не такая секретная информация".

"Чиновники хотят заинтересовать компанию, изучить систему и посмотреть на возможность ее использования в других задачах", — говорит Муртазин. Но решением для технологической безопасности российских данных это не станет, уверен Кусков. "Сегодня мы с Китаем дружим, а завтра — нет", — поясняет он.

С точки зрения частного бизнеса эта история вряд ли будет иметь продолжение, так как ОС "Аврора" не может соревноваться с аналогами других систем, считает Кусков. С ним согласен Муртазин: "Рассчитывать на то, что Huawei начнет выпускать такие планшеты для остального мира, не стоит".

Момент, который оставляет вопросы, продолжает эксперт, — как потом будут использовать такие устройства и куда их передавать для дальнейшего использования. "Я думаю, что затем их будут использовать для локальных выборов", — предполагает Муртазин.