В ГИБДД РФ разрешили Путину ездить на мотоцикле без шлема

Юристу из Владивостока Максиму Чихунову, написавшему заявление на президента России Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема, пришёл ответ от ГИБДД Севастополя. Там сказано, что глава государства ничего не нарушил, так как в праздничные дни действует особый режим дорожного движения. Об этом сообщил сам Чихунов изданию "Сибирь.Реалии".

В ответе ГИБДД объясняет, что такое дорожное движение, и сообщает, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов" дорожное движение "полностью снимается (запрещается)". Поэтому нормы "правил [дорожного движения] на участников протокольных мероприятий не распространяются".

Чихунов отметил, что ожидал такой ответ, но он с ним не согласен, так как ГИБДД не дала ссылку на нормативно-правовой акт, регулирующий правила во время протокольных мероприятий. Юрист также сообщил, что в отношении президента действительно не могли завести какое-либо дело.

"В отношении непосредственно президента действует статья, которая запрещает заводить уголовные и административные дела. Но эта статья не распространяется на иных участников, совместно осуществляющих с ним движение: глава Севастополя, глава Крыма и байкеры "Ночных волков", – считает Чихунов.

Он также отметил, что собирается оспаривать ответ ГИБДД и уверен, что закон должны соблюдать все жители страны, независимо от их статуса.

"Я считаю, что закон для всех един. И это самое главное в демократическом обществе, когда все должны отвечать за свои проступки и деяния", – сказал Чихунов.

12 августа юрист из Владивостока Максим Чихунов подал заявление о привлечении к административной ответственности президента Владимира Путина за езду на мотоцикле без шлема.

Вечером 10 августа Путин стал гостем байк-шоу "Тень Вавилона" мотоклуба "Ночные волки". Глава государства приехал в Севастополь за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске – глава Республики Крым Сергей Аксенов.