Генсек ООН на саммите G7 объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 во французском Биаррице объявил "чрезвычайную климатическую ситуацию".

По словам главы Организации, июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории планеты, а период 2015-2019 годов, скорее всего, станет самым жарким годами за всю историю метеонаблюдений.

"По данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше, и уровень морей был от 10 до 20 метров выше", – заявил генсек.

Он напомнил о стремительном таянии ледников в Гренландии, где только в июле растаяло 179 миллиардов тонн льда, масштабных лесных пожарах в Сибири, на Аляске, в Канаде, в Гренландии за полярным кругом и в Амазонии. Все перечисленные пожары, по его словам, привели к выбросам десятков мегатонн углекислого газа в атмосферу.

"Все происходящее – это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году). И научные данные это подтверждают", – заявил генсек ООН. Он подчеркнул, что "мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году и на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030 году".

Все эти цели были декларированы в Парижском соглашении по климату 2015 года, которые подписали почти 200 стран, в том числе предыдущий президентом США Барак Обама. Однако следующий президент США Дональд Трамп в 2017 году вышел из договора и отказался выделять деньги на то, чтобы реализовывать "зеленые технологии" как внутри США, так и за пределами страны.

На саммите "семерки" в Биаррице Трамп демонстративно проигнорировал все заседания по изменениям климата, сославшись на то, что у него на это время назначены другие встречи.