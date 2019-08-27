Компания "Ростеха" подала в суд на Boeing из-за самолетов 737 MAX

Российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", принадлежащая госкорпорации "Ростех", подала в окружной суд Чикаго иск к авиакомпании Boeing на сумму 225 миллионов долларов. Об этом сообщает The Financial Times. В компании это подтвердили.

Дочерняя структура "Ростеха" требует расторгнуть контракт на поставку 35 самолетов Boeing 737 MAX 8, вернуть ей предоплату за лайнеры и возместить ущерб и недополученную прибыль. В иске утверждается, что компания Boeing вследствие "небрежных действий и решений" разработала дефектный лайнер и намеренно скрыла от потенциальных покупателей информацию о летной годности 737 MAX.

FT называет иск "Авиакапитал-Сервиса" первым судебным прецедентом на отмену заказа на самолеты Boeing 737 MAX.

Из-за двух авиакатастроф с марта 2019 года полеты и поставки самолетов Boeing 737 MAX приостановлены по всему миру.