"Большая семерка" спасает леса Амазонки, пока Трамп обещает поговорить с Китаем

Идея хозяина саммита "Большой семерки" Эммануэля Макрона - внезапно свести вместе Дональда Трампа с иранцами и подвигнуть их на примирение, - по всей видимости, увенчалась успехом.

По окончании саммита американский президент, в одностороннем порядке разорвавший соглашение с Ираном в прошлом году вопреки возражениям Европы, сказал, что готов встретиться с президентом Ирана Хасаном Рухани для переговоров в ближайшие недели.

А вот снять угрозу пошлин на французские вина Макрону пока не удалось. Обложить их дополнительными тарифами Трамп грозился еще давно - но вот на саммите в Биаррице пресса, конечно же, подловила его жену Меланию с бокалом французского в руке и зафиксировала, что пила она его с удовольствием.

Но от прямого ответа на вопрос, сменит ли теперь Трамп гнев против французского экспорта на милость, президент уклонился.

На пресс-конференции Трамп похвалил политические усилия Макрона: "Я пытаюсь проивести впечатление на своих соотечественников, он - на своих, и мы оба пытаемся произвести впечатление друг на друга”.

Тушение Амазонки



Кроме разрешения кризиса вокруг Ирана, который после демарша США усилил свои работы по обогащению урана, лидеры "Большой семерки" больше всего времени посвятили обсуждению лесных пожаров в Бразилии, выслушиванию аргументов Бориса Джонсона за "брексит" и спорам о том, можно ли вернуть Путина в "клуб ведущих держав".

Конкретное решение было принято лишь по поводу джунглей Амазонии, пораженных огнем на огромных площадях.

На то, чтобы остановить экологическую катастрофу, угрожающую атмосфере всей планеты, G7 решила направить 22 млн долларов. "Средства перечисляются немедленно, - заявил Макрон. - Франция также предлагает в ближайшие часы предоставить конкретную помощь от военных”.

Трамп на встречу, где решался вопрос о спасении лесов Амазонии, не пришел.

Не приглашенному на саммит президенту Бразилии Жаиру Болсонару (которого часто называют "латиноамериканским Трампом") настойчивость G7 не понравилась: он написал в "Твиттере", что Макрон не уважает Бразилию: "Он хочет "спасать" Амазонию, как будто мы колония или как будто это ничья земля. В конце концов уважение к суверенитету - это минимум, который ожидается в цивизованном мире”.

"Удар по Китаю”



Одной из главных мировых новостей из Биаррица стало короткое сообщение Дональда Трампа о том, что с ним связался "вице-председатель" Китая и предложил переговоры по проблеме пошлин на импорт.

Торговая война Трампа и Си не входила в официальную повестку саммита, и президент США уверяет, что коллеги по G7 не пытались уговорить его прекратить экономическое противостояние с Китаем. "Они уважают торговую войну", - сказал Трамп журналистам.

Но о возможной мировой сделке с Китаем он говорил уверенно.

"Им очень-очень нужно договориться [с нами]... Китай пережил очень сильный удар за последние месяцы. Три миллиона рабочих мест. И скоро будет гораздо больше, чем три миллиона рабочих мест. Их [производственная] цепочка рвется, как никто никогда раньше не видел. А когда она рвется, очень трудно ее собрать опять. Я думаю, они очень-очень хотят договориться”.

Президент США не упомянул, что производственная цепочка рвется также и для американских производителей и фермеров.

Обострение экономических отношений с КНР, инициированное Трампом около года назад, может привести к потерям для всей глобальной экономики. По оценке агентства Блумберг, рост мирового валового продукта может оказаться более чем на 1% ниже по сравнению с прогнозом из-за взаимного взвинчивания пошлин между двумя крупнейшими экономиками мира и царящей на рынках неопределенности.

Риск глобального спада уже привел к небольшому снижению цен на нефть. Падение курса юаня в августе отразилось и на России: вследствие нестабильности на мировых рынках и желания инвесторов вывести средства с развивающихся рынков курс рубля в середине августа по отношению к доллару упал до 67 (с 63 рублей за доллар в середине июля).

Возвращение Владимира?



В Биарриц в качестве гостей саммита были приглашены лидеры ряда стран Африки, от Руанды до Египта, премьер Индии и даже представители Ирана, который находится на грани вооруженного конфликта с Западом. Через год Трамп пообещал пригласить в качестве гостя Владимира Путина.

Жаркий спор по поводу России разгорелся на саммите в субботу вечером, за трапезой, которая состояла из блюд местной баскской кухни, приготовленных поварами - обладателями мишленовских звезд.

Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Дональд Туск начали горячо возражать американскому лидеру, который накануне в очередной раз стал лоббировать идею возврата России в клуб ведущих держав мира и превращения "семерки" опять в “восьмерку".

Россия была принята в эту неформальную группу при Ельцине в начале 90-х и исключена после аннексии Крыма.

Президент Франции Макрон считает, что возродить "Большую восьмерку" с участием России сейчас, когда украинский конфликт не разрешен, было бы проявлением слабости со стороны ведущих мировых держав.

Как сообщила британская газета Guardian, только уходящий в отставку премьер Италии Конте поддержал Трампа. Синдзо Абэ оставался нейтрален. Борис Джонсон, Ангела Меркель, Джастин Трюдо, как и Макрон, выступили против.