Советник Трампа анонсировал свой визит в Киев и Минск

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что планирует встретиться с "партнерами США" в Киеве. Об этом он сообщает в Twitter, пишет "Украинская правда".

"У президента (Трампа) были продуктивные встречи в Биаррице на саммите "Большой семерки". С нетерпением жду предстоящих встреча с нашими партнерами в Киеве", - пишет Болтон.

По словам Болтона, Америка поддерживает реформы президента Владимира Зеленского и его планы по "созданию сильной и более успешной Украины".

Ранее американское издание Wall Street Journal писало, ссылаясь на источники, что Болтон попытается убедить украинское руководство отказаться от идеи продажи компании "Мотор-Сич" китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation.

Джон Болтон посетит и Минск

Советник президента США по национальной безопасности должен посетить Беларусь уже на этой неделе, сообщают Naviny.by.

"Относиться к ней [к Беларуси] как к черной дыре и игнорировать ее — неудача. Это не привело к продвижению в области прав человека", — цитирует Foreign Policy бывшего заместителя помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Майкла Карпентера.

Это первый визит представителей правительства США в Беларусь на столь высоком уровне в XXI веке. Президент Билл Клинтон провел шесть часов в Минске 15 января 1994 года.

В марте и июле 2019 года Беларусь посетил зампомощника госсекретаря США Джордж Кент. В августе в нашей стране находилась с двухдневным визитом делегация конгресса США.