В Алтайском крае на историческом фестивале показали казнь "предателя Родины" (ВИДЕО)

24 августа в деревне Шипуново Алтайского края прошел военно-исторический фестиваль "Днепровский рубеж", главным событием которого стала реконструкция битвы при форсировании Днепра в 1943 году. В ней приняли участие клубы из Алтайского края, Бердска, Красноярска, Новосибирска, Омска, Томска и Тюмени.

В "сражении" приняли участие 130 человек, 30 из них изображали немцев. По сценарию, группа немецких захватчиков сжигает часть украинского хутора, помогающего партизанам, но в это время к нему подходит отряд красноармейцев. Для гостей фестиваля также устроили показательную "казнь предателя Родины" - со сцены ему зачитали приговор и привели в исполнение, несмотря на обещания "изменника" искупить вину и призывы "не стрелять в своего".

Военно-исторический фестиваль в Шипуново проходит во второй раз. По оценкам организаторов, его посетили 9 тысяч человек, пишет Altapress. Для гостей устроили выставку ретротехники, музыкальные и показательные выступления. Издание отмечает, что посетители особенно охотно фотографировались с участниками фестиваля в форме солдат вермахта и просили их сказать что-нибудь на немецком языке.

В мае "Новая газета" писала, что за годы войны по приговорам трибуналов были расстреляны 157 593 человек, что равняется примерно 15 дивизиям. Это без учета работы судов общей юрисдикции, особого совещания при НКВД и внесудебных расстрелов органами СМЕРШ.

В число "изменников Родины" попадали в том числе те, "кто сказал в кругу товарищей: "Все-таки "мессер" - хороший у фрицев самолет, мать его так!" В том числе те, кто поделился сорокой на хвосте принесенной новостью из соседнего батальона… В том числе те, кто подобрал немецкую листовку и сунул в карман для самокрутки…"

Британские военные трибуналы за время Второй мировой войны приговорили к смерти 40 своих военнослужащих, французские - 102, американские - 146, добавляет "Новая". По приговорам немецких военных трибуналов с 1 сентября 1939 года по 1 сентября 1944 года было казнено 7810 человек.

В декабре 2018 года екатеринбургским школьникам после соревнований по стрельбе из пневматической винтовки предложили пострелять по фотографии отставного генерала армии США Роберта Скейлза, которого организаторы мероприятия назвали "врагом русского народа".

А несколькими месяцами ранее под Екатеринбургом бойцы Росгвардии и участники движения "Казачий дозор" провели "патриотический" квест, одной из частей которого стала инсценировка захвата школьников в Беслане. В "Казачьем дозоре" заявили, что это было "показательное выступление спецназа с освобождением заложников", а инсценировкой бесланской трагедии его начали называть "в интернете какие-то недобросовестные люди от безделья".