Роскосмос заигрался в пиар с роботом Федором: вместо гордости и восхищения – насмешки и скепсис

Ситуация с не пристыковавшимся к МКС пилотируемым кораблем "Союз МС-14" с человекоподобным роботом Федором на борту стала одной из самых востребованных тем при обсуждении в российских соцсетях.

Вызвать у читателей гордость или восхищение отечественной космонавтикой новость с Федором не смогла. Насмешки и скепсис начались сразу же. Правда, весь изливаемый на Федора сарказм направлен на самом деле не против него, а против тех, кто так неудачно попытался пиариться на этом несчастном создании.

Как пишет "Московский комсомолец", кто-то в Роскосмосе настолько заигрался в пиар с роботом Федором, настолько его "очеловечил", что забыл, что это всего лишь железяка, а не космонавт, способный состыковаться в ручном режиме. Да, у него есть "мозги", но они пока способны воспринимать простейшие команды оператора, отмечает газета.

Робот Федор, любимец главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, умеет стрелять с двух рук, садиться на шпагат и работать с дрелью. Эти навыки вызвали у пользователей Сети вполне законный вопрос, а что должен делать Федор на космической станции, если, конечно, повторная стыковка удастся и Федора не утопят бесславно в просторах мирового океана. Но даже несмотря на то, что уже завтра, 27 августа, накануне открытия Международного авиакосмического салона в Жуковском, робот Федор может погибнуть, ему мало кто сочувствует.

"ПОЕХАЛИ" - ОН ПРОИЗНЁС,

ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ ОН НА ХРАМ

И С НАШИМ ФЛАГОМ, ВЫШЕ ЗВЁЗД

ОН УЛЕТЕЛ, КО ВСЕМ ХЕРАМ.

"Робота Федора отправили в космос с российским флагом в руке" На старте робот повторил Гагарина «Поехали!». В руках Федор держит флаг РФ. Эх, Россия, - показуха и бессилие. pic.twitter.com/MKMPCOgoo0

— per4atki (@Per4atkiPav) August 22, 2019

Астронавты МКС слышали, как в модуле "Союзе" робот Фёдор пел на радостях пьяные песни и орал "Наконец-то я уехал из России!" — Профессор Талк (@SwisssTalk) August 24, 2019

Робот Федор, отказался пристыковаться к МКС и попросил политического убежища в США — Kirill Rodnoi (@kirillrodnoi) August 24, 2019



Не остановила насмешки даже новость о том, что если и вторая попытка стыковки окажется неудачной, умеющего делать так много полезных вещей робота Федора вместе с "Союзом" утопят в океане. Сразу же нашлись те, кто вспомнил, что у Рогозина уже есть опыт в этой области. А сочетание умения Федора работать дрелью с его полетом в космос вызывало особенные насмешки - никто не забыл прошлогоднюю историю с дырой в обшивке "Союза", которую, по мнению Рогозина, проделали сверлом, напоминает "Радио Свобода".