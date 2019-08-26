Прокуратура РФ потребовала лишить родительских прав еще одну пару за участие в акции протеста в Москве

Никулинский межрайонный прокурор Москвы обратился в суд с иском о лишении родительских прав Петра и Елены Хомских. Карточка дела есть на сайте Никулинского суда.

Поводом для иска предположительно стало участие Хомских в акции протеста 3 августа в Москве, сообщает правозащитный проект «Апология протеста», который будет представлять интересы семейной пары в суде. Отмечается, что Хомские — многодетные родители.

Предварительная беседа по иску состоялась 22 августа, Хомские о ней не знали и не присутствовали в суде, рассказал "Медузе" глава юридической службы "Апологии протеста" Алексей Глухов. Первое заседание по иску назначено на 2 сентября.

По данным "Апологии протеста", Петр Хомский "попал в провластный видеоролик, как „охранник Навального“". Возможно, речь идет о репортаже канала "Россия 1" с акции 3 августа. В нем показаны мужчина и женщина с детьми в колясках; мужчина назван "охранником известного оппозиционера".

Перовская межрайонная прокуратура Москвы в начале августа потребовала лишить родительских прав Ольгу и Дмитрия Проказовых, которые пришли на акцию 27 июля в годовалым ребенком. Действия прокуратуры раскритиковали члены СПЧ и Совфеда, а также детский омбудсмен Москвы

Из-за появления младенца на акции 27 июля было возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Проказовы проходят по нему свидетелями.