США ввели в силу второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей: он касается кредитов и госдолга

Второй пакет санкций США в отношении России из-за дела Скрипалей вступил в силу 26 августа. Документ управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США был размещен на сайте Федерального реестра США (.pdf). Президент США Дональд Трамп подписал документ в начале августа.

В уведомлении о новых санкциях сказано, что:

США требуют от международных финансовых организаций не предоставлять России любые международные займы или финансовую или техническую помощь,

правительство Соединенных Штатов запрещает любому банку США выдавать любые ссуды или предоставлять любые кредиты правительству России – за исключением ссуд или кредитов, предназначенных для покупки продуктов питания или других сельскохозяйственных товаров или продуктов.



Пункт 2 также запрещает американским банкам и частным инвесторам покупать на первичном рынке российские государственные облигации с номиналом в рублях. Но только выпущенные после введения этих санкций, на облигации предыдущих выпусков эти ограничения не распространяются.

Первые санкции из-за "дела Скрипалей" власти США ввели в отношении России 22 августа 2018 года, то есть год назад. Они были связаны с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии химическим веществом "Новичок" на территории Великобритании, в результате чего также погибла гражданка Великобритании Дон Стерджесс. Этот инцидент был квалифицирован властями США и Великобритании как применение биологического и химического оружия на территории другого государства.

В первом пакете под санкции попадали поставка из России продукции двойного назначения и экспорт товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, космической индустрией, а также поставки электроники, компонентов и технологий для нефтегазовой отрасли.

Также обсуждались идеи запретить американским аэропортам работать с российскими авиаперевозчиками и "отключить" российские банки от международных платежных систем. Но они так и не были реализованы.