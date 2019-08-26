На выборах главы самопровозглашенной Абхазии будет второй тур

На выборах президента самопровозглашенной Абхазии будет второй тур, в него вышли действующий глава республики Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии "Амцахара" (Родовые огни) Алхас Квициния, сообщил 26 августа ТАСС со ссылкой на Центризбирком региона.

"Никаких цифр по итогам первого тура мы пока не озвучивали. Мы определили двух лидеров, второй тур, а детали расскажу подробно на брифинге. Во второй тур вышли Хаджимба и Квициния",– сказал председатель ЦИК Тамаз Гогия.

Ранее данные экзитполлов показывали, что Хаджимба сохраняет набирает 26% голосов, а советник министра обороны Олег Аршба и лидер оппозиции Квициния - по 25% голосов. Хаджимба после этого сообщил своим сторонникам, что "пока, по предварительным

данным, нельзя сказать о лидирующей позиции кого-либо из кандидатов".

Согласно местному законодательству, второй тур должен пройти в течение двух недель.

Выборы главы Абхазии проходили 25 августа. В них приняли участие девять кандидатов, в том числе и действующий глава государства Рауль Хаджимба. Тамаз Гогия вечером в воскресенье сообщил, что явка составила более 56% избирателей, а в 29-м округе Очамчырского района – 100%.

Президентом может стать гражданин Абхазии не моложе 35 и не старше 65 лет, абхаз по национальности, свободно владеющий государственным языком. Одно и то же лицо может быть главой государства не более двух сроков подряд. Голосовать, в свою очередь, могут только те жители Абхазии, которые получили внутренний паспорт самопровозглашенного региона вместо грузинского.

Ни Грузия, ни Украина выборы в сепаратистском регионе не признали. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что они являются нелегитимными и нарушают национальный суверенитет Грузии:

"Фактические власти Абхазии проводят сегодня нелегитимные президентские выборы. Грузия осуждает этот фиктивный процесс как еще одно нарушение нашего национального суверенитета", – написала Зурабишвили в твиттере.

На сайте Министерства иностранных дел Украины также сказано, что ведомство не признает выборы и "решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых президентских выборов на оккупированной территории Абхазии".

Сепаратистский регион Абхазия, расположенный на границе с Россией, провозгласил независимость после войны с Грузией в 1993 году. Россия последовательно поддерживала сепаратистские настроения в Абхазии, а в 2008 году после пятидневной российско-грузинской войны признала ее независимость. Грузия считает сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и обвиняет РФ в нарушении территориальной целостности страны и аннексии ее территории.