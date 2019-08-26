По его словам, 25 августа в пять утра девушка проснулась с сильными отеком лица. "Началась какая-то странная аллергическая реакция. Мы скорее позвонили в скорую. Врач сделал укол моей девушке и сказал, что ее срочно нужно увозить в больницу, потому что начался отек легких", — рассказал молодой человек.

По его словам, девушку привезли в больницу Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Однако там отказались ее принять. Согласно видеозаписи, которую предоставил 72.ru один из очевидцев разговора, медперсонал сослался на то, что скоро заканчивается смена.

Статьи по теме:
В Берлине россиянин арестован и обвинен в убийстве гражданина Грузии  (2)
Врачи рассказали о "радиоактивных пациентах" после взрыва под Северодвинском  (14)

"Ну отек Квинке… Вы думайте головой, когда везете. <…> Нам осталось дежурить пять минут. <…> Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум", — говорит одна из сотрудниц больницы. 72.ru пишет, что это медсестра. Издание не уточняет, с кем она разговаривает; возможно, с кем-то из бригады скорой помощи.

В итоге пациентку увезли в другую больницу. Позднее департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что там девушке была оказана вся необходимая помощь. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Ее отправили на амбулаторное лечение, заявили в департаменте.

Поведение медиков, отказавшихся принять девушку, в департаменте назвали недопустимым. "Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. Случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания", — заявили 72.ru в департаменте.

Управление Следственного комитета по Тюменской области в свою очередь заявило о проведении доследственной проверки по поводу инцидента. Следователи выехали в больницу, где он произошел, и начали изымать там документы.