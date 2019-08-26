В тюменской больнице отказались принять пациентку с отеком Квинке из-за окончания рабочего дня

Медперсонал одной из больниц в Тюмени отказался принимать пациентку с отеком Квинке, сославшись на скорое окончание рабочей смены. Об этом сообщило 72.ru со ссылкой на друга девушки.

По его словам, 25 августа в пять утра девушка проснулась с сильными отеком лица. "Началась какая-то странная аллергическая реакция. Мы скорее позвонили в скорую. Врач сделал укол моей девушке и сказал, что ее срочно нужно увозить в больницу, потому что начался отек легких", — рассказал молодой человек.

По его словам, девушку привезли в больницу Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России. Однако там отказались ее принять. Согласно видеозаписи, которую предоставил 72.ru один из очевидцев разговора, медперсонал сослался на то, что скоро заканчивается смена.

"Ну отек Квинке… Вы думайте головой, когда везете. <…> Нам осталось дежурить пять минут. <…> Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум", — говорит одна из сотрудниц больницы. 72.ru пишет, что это медсестра. Издание не уточняет, с кем она разговаривает; возможно, с кем-то из бригады скорой помощи.

В итоге пациентку увезли в другую больницу. Позднее департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что там девушке была оказана вся необходимая помощь. Сейчас состояние пациентки оценивается как удовлетворительное. Ее отправили на амбулаторное лечение, заявили в департаменте.

Поведение медиков, отказавшихся принять девушку, в департаменте назвали недопустимым. "Ранее таких грубых нарушений в деятельности этого медицинского учреждения не отмечалось. Случай будет детально рассмотрен, а к медицинским работникам будут применены строгие меры взыскания", — заявили 72.ru в департаменте.

Управление Следственного комитета по Тюменской области в свою очередь заявило о проведении доследственной проверки по поводу инцидента. Следователи выехали в больницу, где он произошел, и начали изымать там документы.