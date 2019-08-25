Саммит G7 проходит на фоне разногласий между США и Евросоюзом

Перед началом саммита G7 в Биаррице глава Евросовета Дональд Туск заявил, что "ЕС ответит", если США введут повышенные пошлины на французские вина.

Саммит "большой семерки" начался 24 августа во французском городе Биаррице с совместного ужина лидеров стран-членов G7.

Работа саммита проходит на фоне разногласий между президентом США Дональдом Трампом и представителями Евросоюза. Так, незадолго до своего отъезда во Францию Трамп заявил, что США обложат повышенными пошлинам французские вина и примут другие ответные меры, в случае если президент Франции Эмманюэль Макрон не откажется от ввода налога для глобальных интернет-концернов, который затронет, в первую очередь, американские компании Google, Apple и Amazon.

Реагируя на это, председатель Евросовета Дональд Туск заявил незадолго до открытия встречи в Биаррице, что "Евросоюз ответит, если США введут таможенные пошлины против Франции".

Основные темы саммита "большой семерки"



В свою очередь хозяин саммита Макрон постарался снизить напряжение, заявив в эфире французского телевидения, что конфликты в торговле "вредны для всех". Перед началом саммита французский лидер провел двухчасовую беседу с Трампом, которая, по словам лиц из близкого окружения французского президента, прошла "очень продуктивно".

Ожидается, что важными темами на саммите лидеров семи ведущих индустриальных стран станут также торговая война между США и Китаем и не утихающие лесные пожары в Бразилии, которые, по словам Туска, "уничтожают зеленые легкие нашей планеты".

Туск заявил, что если Бразилия не предпримет действенных мер по тушению лесных пожаров, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.

Беспорядки на саммите G7 в Биаррице



Не обошлось без конфликтов и на акциях антиглобалистов, начавшихся в первый день саммита G7 вблизи Биаррицы. Так, после завершения мирного заявленного марша активистов по маршруту из французского города Андай через границу с Испанией в город Ирун, начались беспорядки в городе Байонна.

Здесь сотни активистов собрались на несанкционированную демонстрацию против политики глобализма. Некоторые из них начали бросать камни в представителей полиции, после чего те применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ.