В случае выхода Великобритании из состава ЕС без сделки Лондон не будет юридически обязанным заплатить Брюсселю компенсацию в размере 39 млрд фунтов стерлингов (48 млрд долларов), как это предусматривает договор о "Брекзите", согласованный ЕС с правительством экс-премьера Британии Терезы Мэй. Об этом заявил в воскресенье, 25 августа, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на полях саммита G7 во Франции.

В интервью телеканалу Sky News, опубликованному в тот же день, Джонсон отказался дать прямой ответ на вопрос, говорил ли он уже канцлеру Германии Ангеле Меркель (Angela Merkel) или президенту Франции Эмманюэлю Макрону о том, что Великобритания не собирается выплачивать ЕС полную сумму компенсаций в случае неурегулированного "Брекзита".

Однако Джонсон отметил, что, по его мнению, "оба вышеназванных европейских лидера понимают, что в случае отсутствия сделки, законных требований о выплате 39 млрд фунтов стерлингов быть не может". При этом глава британского правительства назвал проект соглашения о "Брекзите", выработанного совместно с ЕС его предшественницей на посту премьера Великобритании Тэрезой Мэй, "мертвым".

Размер компенсаций Великобритании ЕС после "Брекзита"

По информации газеты Daily Mail, во время встречи Джонсона с главой Евросовета Дональдом Туском на полях саммита G7 в воскресенье, "премьер министр (Великобритании. - Ред.) дал понять председателю Евросовета, что Брюссель может получить 9 млрд фунтов стерлингов - или даже меньше, - 7 млрд фунтов стерлингов - если Соединенное Королевство покинет ЕС к дедлайну в день Хеллоуина".

Накануне встречи с Джонсоном Дональд Туск написал на своей странице в Twitter, что надеется на то, что тот не захочет войти в историю под именем "Mr. No Deal".

Tomorrow I meet PM @BorisJohnson. I hope that he will not like to go down in history as “Mr. No Deal”. The EU is ready to listen to operational, realistic ideas acceptable to all Member States including Ireland, if and when the UK government is ready to put them on the table.